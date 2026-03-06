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VOJNI IZVJEŠTAJI

Amerika tvrdi: Iranske rakete su uglavnom uništene, imamo dovoljno streljiva

Svi njihovi zrakoplovi su nestali, rekao je Tramp

Donald Tramp, predsjednik SAD-a. Pool / AP

B. S.

6.3.2026

Iranski sistemi protivzračne odbrane i raketni kapaciteti potpuno su ili uglavnom uništeni, rekao je jučer američki predsjednik Donald Tramp (Trump), a ministar obrane Pit Hegset (Pete Hegseth) rekao je da američke zalihe odbrambenog i ofanzivnog oružja omogućuju da se vojna kampanja nastavi koliko god bude potrebno.

 - Njihovo protivzračno oružje je nestalo. Dakle, nemaju zrakoplovstvo. Nemaju protivzračnu odbranu. Svi njihovi zrakoplovi su nestali - rekao je Tramp.

Tramp je dodao da je 60% iranskih projektila i 64% njihovih lansera uništeno. 

 - Čim lansiraju projektil, on biva pogođen u roku od četiri minute - rekao je. 

Informacije se nisu mogle neovisno provjeriti. Uz iranski nuklearni program i mornaricu, Washington je prethodno identificirao iranski raketni program kao ključni ratni cilj.

Admiral Kuper, zapovjednik američkog Središnjeg zapovjedništva (CENTCOM) koji nadgleda vojne operacije na Bliskom istoku, rekao je na zasebnoj konferenciji za novinare da Iran sada ispaljuje znatno manje projektila.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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