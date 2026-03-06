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DRAMA U IRANU

Video / Novinar se uključio u prijenos uživo, a onda je počeo haos: "Gađaju! Sad, ovdje!"

Na snimku koji se širi društvenim mrežama vidi se kako novinar izvještava iz glavnog grada Irana, a već u sljedećem trenutku snimatelj spušta kameru i počinje trčati

Drama tokom javljanja. Screenshot

S. S.

6.3.2026

Sukobi na Bliskom istoku ušli su u sedmi dan, a iranske snage, kao i izraelsko-američke, pokrenule su nove talase snažnih napada.

Tokom noći niz eksplozija odjekivao je širom Libana, dok su se sirene za uzbunu oglašavale i u Izraelu. Napeta situacija zabilježena je i u Teheranu, gdje su izraelske snage izvele nove zračne udare.

Jedan od napada dogodio se upravo u trenutku kada je novinar iranske televizije bio uključen u program uživo, zbog čega je morao potražiti sklonište.

Na snimku koji se širi društvenim mrežama vidi se kako novinar izvještava iz glavnog grada Irana, a već u sljedećem trenutku snimatelj spušta kameru i počinje trčati.

– Gađaju! Sad! Ovdje! Upravo su gađali – čuju se uznemireni glasovi dok novinar i snimatelj bježe s mjesta na kojem su samo nekoliko sekundi ranije izvještavali.

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
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