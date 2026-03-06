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POJAČANE PRIJETNJE

Ujedinjena evropska vojska: Fregate iz Nizozemske i Španije, nosač aviona iz Francuske

Evertsen već krenuo prema Sredozemlju, iako konačna politička odluka o njegovom angažmanu još uvijek nije donesena

Nizozemska fregata. Seaforces

B. S.

6.3.2026

Nizozemska razmatra odluku slanja fregate Evertsen u istočno Sredozemlje, gdje bi pratila francuski nosač aviona Charles de Gaulle u misiji zaštite područja oko Kipra. 

Ovaj korak uslijedio je nakon službenog zahtjeva Francuske 3. marta.

Ministrica odbrane Dilan Jesilgoz-Zegerius (Dylan Yesilgoz-Zegerius) i ministar vanjskih poslova Tom Berendsen obavijestili su Donji dom parlamenta da je Nizozemska zaprimila zahtjev Francuske za podršku nosaču Charles de Gaulle u istočnom Sredozemlju. 

Evropski saveznici

Prema njihovim riječima, fregata Evertsen bila bi na zadatku pratnje francuskog broda u misiji zaštite područja, koje uključuje i Kipar, u regiji koja je u posljednjim sedmicama postala fokus evropskih saveznika zbog pojačanih sigurnosnih prijetnji.

Fregata Evertsen i francuski nosač već imaju iskustva zajedničkog djelovanja, budući da su nedavno učestvovali u vojnim vježbama u Baltičkom moru.

Iako je Evertsen već krenuo prema Sredozemlju zajedno s francuskom grupom, konačna politička odluka o njegovom angažmanu još uvijek nije donesena i rasprava o tom pitanju je u toku.

Također, Španija je najavila slanje svoje fregate Cristóbal Colón u istočno Sredozemlje, s ciljem zaštite Kipra od mogućih zračnih napada iz Irana. 

Ovaj potez dodatno oslikava širi evropski angažman  u osiguravanju odbrane istočnog Sredozemlja.

Iako Kipar predstavlja članicu Evropske unije, nije članica NATO saveza, što dodatno utječe na sigurnosne odluke evropskih partnera. 

Na teritoriji Kipra smještena je i britanska vojna baza, koja igra ključnu ulogu u operacijama nadzora i odvraćanja u regiji.

# EVROPA
# ŠPANIJA
# NIZOZEMSKA
# FRANCUSKA
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