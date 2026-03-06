Profesor Neven Anđelić iz Londona za "Avaz": Stvarni kapaciteti Irana ostaju nepoznati

Režim u Teheranu je u panici, jer je obezglavljen i bori se za opstanak, pa na sve načine nastoji odvratiti napade SAD i Izraela, ocjenjuje profesor međunarodnih odnosa na Regent’s univerzitetu u Londonu Neven Anđelić. Za sada je teško procijeniti hoće li u tome uspjeti, dodaje, jer, s druge strane, ima nepredvidivog lidera SAD, najmoćnije sile na svijetu, te tehnološki, vojno i ekonomski napredniji Izrael, koji se nalazi u neprijateljskom okruženju.

- Sve to zajedno je jedna mikrokozma sadašnjosti u kojoj se ostatak svijeta mora odrediti. Vidimo da se Evropljani pokušavaju ne antagonizirati SAD, ali neke od tih akcija idu snažno protiv osnovnih ubjeđenja i vrijednosti koje Evropljani baštine. Sada dolazimo do ironije da u svjetskim okvirima Kina ima retoriku kakvu su do nedavno imali Zapad i SAD - poštovanje međunarodnog prava i međunarodnih normi, suzdržavanje od upotrebe sile. Naravno, Kina to retorično upotrebljava, a u praksi, kod kuće, ne upražnjava takve politike – kaže Anđelić.

Upitno jedinstvo

Uprkos jačanju nacionalističke desnice u posljednje 2-3 decenije, Evropa je konačno shvatila da je snažna jedino ako je ujedinjena, dodaje Anđelić, ali EU je mirnodopski projekt i značajno kasni u utrci u naoružavanju, koja je u toku. Pojedine članice, poput Španije, ali i Irske, te Slovenije, vode dosta umjerenu politiku.

- Upitno je koliko je nekadašnji Zapad sada jedinstven. Do kada će Evropljani moći slijediti Trampove politike, koliko će Tramp još biti u SAD i ko će ga naslijediti. Međutim, on je takvim tempom krenuo u drugom mandatu da su posljedice takve da, ko god da ga naslijedi, neće moći vratiti stvari u prethodno stanje. Ipak, neko savezništvo Zapada će se nastaviti – kaže Anđelić.

Iran u panici

U okviru nove podjele svijeta, Kinu vidi na čelu jednog, a Rusiju drugog, koji će ostati ograničen na dijelove nekadašnjeg SSSR-a.

- Islamski svijet izgleda ne može biti jedinstven, jer vidimo da Iran bombarduje brojne susjedne, islamske zemlje. Animozitet je već istorijski postojao, a sada će se on ili podsjetiti ili produbiti. S druge strane, vlast u Izraelu od osnivanja te države nije bila radikalnija i u tom radikalizmu, svakom novom akcijom, nadmašuje sama sebe - navodi Anđelić.

Stvarni kapaciteti Irana, pojašnjava, ostaju nepoznati, ali u pitanju je država s dugom tradicijom, koja je puno investirala u sigurnost.

- Šta oni tačno imaju, kolike su im mogućnosti, to je pitanje. Način na koji su to počeli upotrebljavati u prvim danima rata sugeriše da su, vjerovatno, u panici, jer ciljevi se ne biraju precizno ili nisu u mogućnosti da ih precizno pogode, te alijeniraju sopstvenu okolinu koja je mogla iskazati neki oblik solidarnosti – dodaje Anđelić.

Bošnjaci nisu prijetnja

Komentirajući pokušaje RS da krizu na Bliskom istoku iskoristi za optužbe na račun Bošnjaka, predstavljajući ih kao prijetnju Evropi, Anđelić kaže da je Dodik uvidio da se svijet preustrojava i pokušava sebi i svojoj političkoj opciji donijeti neke benefite.

- Zato satanizira Bošnjake i prikazuje ih kao potencijalne teroriste, ne bi li sebe uspostavio kao zaštitnika kršćanske Evrope - kaže Anđelić i smatra da će to ostati samo pokušaj za ostvarenje nekih dnevnopolitičkih ciljeva, bez dalekosežnih posljedica.

Pojašnjavajući koliko se svijet promijenio u posljednjim decenijama, Anđelić podsjeća da je Iran, tokom rata u BiH, uz odobrenje SAD, pomagao Armiji RBiH, dok su danas te dvije zemlje u ratu.