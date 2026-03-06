Objavljeni snimci razaranja Teherana: 50 aviona uništilo podzemni bunker ubijenog ajatolaha

Izraelska vojska je jutros saopćila da je izvršila zračni napad u kojem je uništila podzemni bunker, za koji tvrde da je pripadao preminulom iranskom vrhovnom vođi Aliju Hamneiju (Khamenei).
Prema informacijama izraelske vojske, u napadu je učestvovalo oko 50 borbenih aviona izraelskog ratnog zrakoplovstva, koji su na cilj bacili oko 100 bombi.
Izraelska vojska navodi da je bunker bio smješten ispod "kompleksa iranskog režima" u Teheranu, koji se prostire kroz više ulica i sadrži brojne ulaze te prostorije u kojima su se okupljali visoki članovi iranske vlasti.
- Podzemni bunker bio je izgrađen ispod kompleksa i služio je kao sigurno rezervno mjesto za vođenje rata od strane vođe, koji je eliminisan prije nego što je mogao da ga iskoristi - izjavio je predstavnik izraelske vojske.
Također, prema tvrdnjama izraelske vojske, nakon smrti Hameneija, kompleks su nastavili koristiti visoki članovi iranskog režima.
Izraelska vojska je naglasila da je njihova vojna obavještajna služba godinama mapirala ovu lokaciju, što im je omogućilo da izvedu "precizan napad" danas.
Ove tvrdnje iz izraelske vojske za sada nisu nezavisno potvrđene od strane iranskih izvora.