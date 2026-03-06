Objavljeni snimci razaranja Teherana: 50 aviona uništilo podzemni bunker ubijenog ajatolaha

Izraelska vojska je jutros saopćila da je izvršila zračni napad u kojem je uništila podzemni bunker, za koji tvrde da je pripadao preminulom iranskom vrhovnom vođi Aliju Hamneiju (Khamenei).

Prema informacijama izraelske vojske, u napadu je učestvovalo oko 50 borbenih aviona izraelskog ratnog zrakoplovstva, koji su na cilj bacili oko 100 bombi.

Izraelska vojska navodi da je bunker bio smješten ispod "kompleksa iranskog režima" u Teheranu, koji se prostire kroz više ulica i sadrži brojne ulaze te prostorije u kojima su se okupljali visoki članovi iranske vlasti.