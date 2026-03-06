Makron jasno poručio: "Francuska nije dio ovog rata i nećemo se uključiti"

Predsjednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron) izjavio je da njegova država ne vodi rat na Bliskom istoku i da se neće uključiti u aktuelni sukob u regionu.

Makron je to rekao u glasovnoj poruci podijeljenoj na Instagramu, odgovarajući mladom korisniku društvenih mreža koji je izrazio zabrinutost zbog posljedica izraelsko-američke ofanzive protiv Irana.

- Vrlo dobro razumijem i čujem tvoju zabrinutost, ali želim biti potpuno jasan. Francuska nije dio ovog rata. Nismo u borbi i nećemo se uključiti u ovaj rat - rekao je Makron.

Naglasio je da su aktivnosti Pariza u regionu usmjerene na zaštitu francuskih građana i saveznika, a ne na učestvovanje u sukobu prenosi BFMTV.

- Francuska ne vodi rat u ovom regionu. Ona štiti Francuskinje i Francuze, svoje saveznike i stoji uz Liban - rekao je Makron.

Francuska je rasporedila dodatne vojne kapacitete u regionu, uključujući francuski nosač aviona “Charles de Gaulle“, dok rastu tenzije nakon izraelskih i američkih napada na Iran i uzvratnih poteza Teherana.

Prema Makronovim riječima, raspoređivanje snaga ima za cilj pomoći saveznicima u presretanju dronova i projektila te zaštititi pomorske rute.

- Mobiliziramo se na potpuno miran način kako bismo pokušali osigurati pomorski saobraćaj - rekao je.

Makron je također naveo da Francuska nastoji formirati koaliciju s partnerima radi zaštite pomorskih ruta u regionu koje su ključne za globalnu ekonomiju, naglašavajući da Pariz namjerava djelovati suzdržano.

- Pokušat ćemo biti što razumniji i miroljubiviji jer je to uloga Francuske - dodao je.