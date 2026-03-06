Uništeni THAAD radari: Stručnjaci upozoravaju na ozbiljan gubitak

Novi satelitski snimci ključnih vojnih baza na Arapskom poluotoku ukazuju da Iran pokušava oslabiti protuzračnu odbranu uništavanjem američkih radarskih sistema koji detektuju rakete i dronove.

Analiza pokazuje da je radarski sistem američke raketne baterije THAAD u jordanskoj bazi Muwaffaq Salti pogođen i uništen početkom američko-izraelskih napada na Iran. Slična oštećenja zabilježena su i u dvije baze u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, iako nije jasno koliko je oprema stvarno uništena.

Presretanje balističkih raketa

Radar AN/TPY-2, srce THAAD sistema, košta gotovo pola milijarde dolara i ključan je za presretanje balističkih raketa u letu. Satelitski snimci pokazuju krater od četiri metra u pijesku, sugerirajući više pokušaja napada na sistem podijeljen na pet prikolica od 12 metara.

Baze u UAE, u Ruwaisu i Saderu, također su pretrpjele oštećenja između 28. februara i 1. marta, uključujući hangare u kojima se skladište radarski sistemi THAAD-a. Iako oštećenje radara ne čini sistem potpuno neoperativnim, stručnjaci ističu da značajno smanjuje njegove operativne sposobnosti.

Specijalista NR Jenzen-Jones iz kompanije ARES ističe da je AN/TPY-2 "srce THAAD baterije" te da bi gubitak čak jednog radara bio ozbiljan operativni problem, jer njegova zamjena zahtijeva vrijeme i logistički napor.

THAAD je dizajniran za široku zonu djelovanja i treba ga kombinirati s drugim protuzračnim sistemima poput Patriota kako bi se osigurala zaštita baterija i pokrivenost različitih prijetnji.

Oštećenje radarskog sistema

Satelitski snimci pokazuju i oštećenje katarskog radarskog sistema za rano upozoravanje u Umm Dahalu. Pentagon nije komentarisao status kapaciteta, dok su stanovnici UAE prijavili pojačanu aktivnost borbenih aviona iznad zemlje. Francuska je poslala avione Rafale kako bi zaštitila svoje baze u UAE.

Napadi dronovima i dalje su učestali i čine većinu napada na UAE, gdje se nalazi američka baza u Dhafri. U prvih dana rata, na UAE je lansirano 1.072 drona i 196 balističkih raketa, dok je broj raketa posljednjih dana značajno pao.