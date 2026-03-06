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CNN OTKRIVA

Uništeni THAAD radari: Stručnjaci upozoravaju na ozbiljan gubitak

Slična oštećenja zabilježena su i u dvije baze u Ujedinjenim Arapskim Emiratima

THAAD radari. Wikipedia

Z. V.

6.3.2026

Novi satelitski snimci ključnih vojnih baza na Arapskom poluotoku ukazuju da Iran pokušava oslabiti protuzračnu odbranu uništavanjem američkih radarskih sistema koji detektuju rakete i dronove.

Analiza pokazuje da je radarski sistem američke raketne baterije THAAD u jordanskoj bazi Muwaffaq Salti pogođen i uništen početkom američko-izraelskih napada na Iran. Slična oštećenja zabilježena su i u dvije baze u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, iako nije jasno koliko je oprema stvarno uništena.

Presretanje balističkih raketa

Radar AN/TPY-2, srce THAAD sistema, košta gotovo pola milijarde dolara i ključan je za presretanje balističkih raketa u letu. Satelitski snimci pokazuju krater od četiri metra u pijesku, sugerirajući više pokušaja napada na sistem podijeljen na pet prikolica od 12 metara.

Baze u UAE, u Ruwaisu i Saderu, također su pretrpjele oštećenja između 28. februara i 1. marta, uključujući hangare u kojima se skladište radarski sistemi THAAD-a. Iako oštećenje radara ne čini sistem potpuno neoperativnim, stručnjaci ističu da značajno smanjuje njegove operativne sposobnosti.

Specijalista NR Jenzen-Jones iz kompanije ARES ističe da je AN/TPY-2 "srce THAAD baterije" te da bi gubitak čak jednog radara bio ozbiljan operativni problem, jer njegova zamjena zahtijeva vrijeme i logistički napor.

THAAD je dizajniran za široku zonu djelovanja i treba ga kombinirati s drugim protuzračnim sistemima poput Patriota kako bi se osigurala zaštita baterija i pokrivenost različitih prijetnji.

Oštećenje radarskog sistema

Satelitski snimci pokazuju i oštećenje katarskog radarskog sistema za rano upozoravanje u Umm Dahalu. Pentagon nije komentarisao status kapaciteta, dok su stanovnici UAE prijavili pojačanu aktivnost borbenih aviona iznad zemlje. Francuska je poslala avione Rafale kako bi zaštitila svoje baze u UAE.

Napadi dronovima i dalje su učestali i čine većinu napada na UAE, gdje se nalazi američka baza u Dhafri. U prvih dana rata, na UAE je lansirano 1.072 drona i 196 balističkih raketa, dok je broj raketa posljednjih dana značajno pao.

# UAE
# ARAPSKI EMIRATI
# THAAD
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