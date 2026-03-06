Dramatični detalji iz Sirije: Turska tražila od MI6 veću ulogu u zaštiti predsjednika

Turska obavještajna služba prošlog mjeseca zatražila je od britanskog MI6 da preuzme značajniju ulogu u zaštiti sirijskog predsjednika Ahmeda al-Šarae (Ahmed al-Sharaa), nakon nedavnih pokušaja atentata, objavio je Reuters.

Prema istom izvoru, Ankara i dio zapadnih zemalja smatraju da je al-Šaraa ključna figura za sprečavanje novog talasa sektaških sukoba i mogućeg ponovnog izbijanja građanskog rata u Siriji. Zemlja je iza sebe ostavila 14 godina krvavog sukoba, koji je protjerao milione ljudi i otvorio prostor ISIL-u da zauzme velike dijelove teritorije.

Tokom prošlog mjeseca militanti su pojačali napade na vojne i sigurnosne strukture širom Sirije, a al-Šarau, bivšeg pobunjenika, označili su kao svog “neprijatelja broj jedan”.

Za sada nije poznato šta je tačno Turska nacionalna obavještajna organizacija MIT tražila od MI6, kao ni da li je britanska služba već preuzela neku novu operativnu ulogu.

Turska, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države prošle godine podržale su al-Šarau u nastojanjima da ponovo ujedini i obnovi Siriju, zemlju sa oko 26 miliona stanovnika. London i Vašington su u međuvremenu ukinuli većinu sankcija Siriji i grupi Hajat Tahrir al-Šam (Hayat Tahrir al-Sham), koju je al-Šaraa ranije predvodio.

Reuters navodi, pozivajući se na više izvora među sirijskim i stranim zvaničnicima, da je zabrinutost dodatno porasla zbog niza prijavljenih pokušaja ISIL-a da likvidira sirijskog predsjednika.

Jedan turski izvor rekao je da je MIT, koji je imao važnu ulogu u stabilizaciji nove vlasti, nakon jednog takvog incidenta prošlog mjeseca zatražio dodatnu pomoć od MI6. Sirijski sigurnosni izvor tvrdi da je zahtjev uslijedio nakon “visokorizičnog pokušaja atentata”, uz napomenu da MIT, MI6 i sirijske institucije stalno razmjenjuju obavještajne podatke.

Jedan zapadni obavještajni izvor smatra da Turska ovim potezom želi ojačati zapadno prisustvo u Damasku i stvoriti svojevrsnu tampon-zonu između turskih i izraelskih službi, koje su trenutno u zategnutim odnosima.

Prema podacima Ureda Ujedinjenih nacija za borbu protiv terorizma, prošle godine je ISIL pokušao izvesti pet atentata na al-Šarau i dvojicu visokih ministara iz njegovog kabineta. Rojters je još u novembru izvijestio da su sirijske vlasti uspjele osujetiti dva takva plana.

ISIL je prošlog mjeseca, nazivajući al-Šarau “čuvarom” globalne koalicije protiv te organizacije, izveo šest napada na sirijske vlasti, što je opisao kao početak “nove faze”.

Damask je u četvrtak prvi put i javno potvrdio koordinaciju s MIT-om, navodeći da su zajedničkim djelovanjem spriječili napad ISIL-a u glavnom gradu Sirije.

Turski sigurnosni izvori tvrde da je MIT identificirao tročlani tim koji je pripremao napade pomoću daljinski aktiviranih bombi, nakon čega su sirijske službe uspjele spriječiti “neposredni napad”.

Američki diplomata upoznat sa situacijom rekao je da je zahtjev Turske prema MI6 uslijedio zbog novog jačanja ISIL-a. Istovremeno, jedan zapadni obavještajni izvor naveo je da bi dvije službe mogle pojačati zajedničko planiranje i tehničke operacije, ali da još nije donesena odluka o eventualnom slanju britanskog osoblja u Damask.

Sirijski sigurnosni izvor smatra da bi fizičko prisustvo britanskih operativaca bilo “vrlo rizično”. Dodao je i da je MI6 bio jedna od tema sastanka održanog 26. februara u Damasku, između delegacije koju je predvodila britanska specijalna izaslanica za Siriju En Snou (Ann Snow) i sirijskog zamjenika ministra unutrašnjih poslova, general-majora Abdulkadera Tahana (Abdulqader Tahan).

Al-Šaraa je ranije bio komandant Al-Kaidine (Al-Qaeda) Fronte Nusra u Siriji, prije nego što je 2016. godine prekinuo veze s tom grupom. Krajem 2024. predvodio je koaliciju pobunjeničkih frakcija koja je srušila Bašara al-Asada (Bashar al-Assad).