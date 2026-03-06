Tramp: S Iranom neće biti dogovora osim bezuslovne predaje, učinit ćemo ih ponovo velikim

Predsjednik SAD Donald Tramp oglasio se na društvenim mrežama poručio je da s Iranom neće biti nikakvog dogovora, osim u slučaju da dođe do "bezuslovne predaje".

- Neće biti nikakvog dogovora s Iranom osim bezuslovne predaje - poručio je.

Nakon toga je otkrio šta je njegov plan za Iran.

- Nakon toga, i izbora sjajnog I prihvatljivog lidera (ili više njih), mi i mnogi naši divni i veoma hrabri saveznici i partneri, radit ćemo neumorno kako bismo Iran vratili s ivice uništenja. Učinit ćemo ga ekonomski većim, boljim i snažnijim nego ikad ranije - istakao je.

Nakon toga je poručio da će Iran imati sjajnu budućnost.

- Učinimo Iran ponovo velikim (MIGA!). Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju - zaključio je.