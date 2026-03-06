Američko ministarstvo pravde potvrdilo objavu dokumenata o Trampu, navode da su ih prethodno greškom izostavili

Američko Ministarstvo pravde objavilo je u četvrtak nove dokumente iz istrage o Džefriju Epstajnu, u kojima se nalaze optužbe jedne žene protiv predsjednika Donalda Trampa. Kako je navedeno u saopćenju ministarstva, ti dokumenti ranije su greškom izostavljeni iz javno objavljenih materijala jer su bili pogrešno označeni kao duplikati.

Prema izvještajima međunarodnih medija, žena koja je iznijela optužbe bila je četiri puta ispitana od strane FBI-a tokom 2019. godine, u okviru pokušaja provjere njenih navoda. U ranije objavljenim dokumentima bio je uključen samo sažetak jednog od tih razgovora, dok ostali zapisnici nisu bili objavljeni sve do ove najnovije objave. Ministarstvo pravde navelo je da je riječ o nenamjernom propustu nastalom tokom obrade velike količine materijala iz istrage o Epstajnu, koji je preminuo 2019. godine u pritvoru čekajući suđenje zbog optužbi povezanih sa seksualnom trgovinom.

Zvaničnici Ministarstva pravde istakli su da su, u skladu s ranijom praksom, spremni revidirati i ispraviti javne arhive ukoliko bilo koji član javnosti ukaže na nedostatke ili propuste u objavljenoj dokumentaciji. Dodaje se da će, nakon provjere, sve ispravke biti unesene, a dokumenti ponovo objavljeni na zvaničnim kanalima.

Predsjednik Donald Tramp više puta je negirao bilo kakvu umiješanost ili nezakonite radnje u vezi sa slučajem Džefrija Epstajna. Ministarstvo pravde je u januaru navelo da određeni dokumenti sadrže, kako je saopćeno, "neistinite i senzacionalističke tvrdnje protiv predsjednika Trampa" koje su FBI-u dostavljene neposredno pred izbore 2020. godine.

Objavljivanje dodatnih dokumenata dolazi u trenutku kada se državna tužiteljica Pam Bondi suočava s kritikama zbog načina na koji je vođen proces objavljivanja spisa u skladu sa zakonom usvojenim nakon višemjesečnih pritisaka javnosti i političkih predstavnika. Pet članova Republikanske stranke iz Odbora za nadzor Predstavničkog doma pridružilo se demokratama u glasanju za izdavanje sudskog poziva Bondi, zahtijevajući da se pod zakletvom izjasni o okolnostima objavljivanja dokumenata, što, prema izvještajima, ukazuje na rastuće nezadovoljstvo i među članovima iste stranke.

Administracija predsjednika Trampa suočava se sa stalnim političkim pritiscima zbog načina na koji je od decembra vođeno objavljivanje spisa iz istrage o Džefriju Epstajnu. Detalji iz dokumenata izazvali su različite reakcije u političnim i javnim krugovima, ali Ministarstvo pravde naglašava da su sve tvrdnje i navodi u dokumentima predmet zvaničnih provjera te da njihova nezavisna potvrda nije uvijek moguća.