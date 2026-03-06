Bijela kuća: Pastori iz cijelog SAD-a položili ruke na Trampa i molili za američke vojnike

Grupa pastora s područja Sjedinjenih Američkih Država molila je za predsjednika Donalda Trampa (Trump) u Ovalnom uredu Bijele kuće, pokazali su snimci koji su objavljeni u četvrtak.
Na videosnimku se može vidjeti kako Tramp sjedi za stolom Resolute Desk u Bijeloj kući, sa zatvorenim očima, dok grupa evangelističkih pastora stoji pored njega.
Neki od njih su tokom molitve položili ruke na predsjednika.
Molitvu je predvodio evangelistički pastor i televangelist, Greg Laurie, koji je u svom obraćanju molio za Božiji blagoslov, mudrost i zaštitu za američkog predsjednika, ali i za pripadnike američkih oružanih snaga.
- Počašćeni smo što danas možemo biti ovdje i podržati našeg predsjednika. Molimo za tvoju trajnu milost i blagoslov nad njim, za mudrost s neba koja će ispuniti njegovo srce i um. Molimo te da ga vodiš kroz izazovna vremena s kojima se danas suočavamo - izjavio je Laurie tokom molitve.
Laurie je također dodao da se moli za zaštitu američkih vojnika i svih onih koji služe u oružanim snagama, te za snagu predsjedniku da vodi Sjedinjene Američke Države.
Snimak ovog susreta objavila je na društvenim mrežama Trumpova pomoćnica za komunikacije, Margo Martin, ističući da je predsjednik ugostio pastore iz cijele zemlje u Bijeloj kući.