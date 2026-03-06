Bijela kuća: Pastori iz cijelog SAD-a položili ruke na Trampa i molili za američke vojnike

Grupa pastora s područja Sjedinjenih Američkih Država molila je za predsjednika Donalda Trampa (Trump) u Ovalnom uredu Bijele kuće, pokazali su snimci koji su objavljeni u četvrtak.

Na videosnimku se može vidjeti kako Tramp sjedi za stolom Resolute Desk u Bijeloj kući, sa zatvorenim očima, dok grupa evangelističkih pastora stoji pored njega.

Neki od njih su tokom molitve položili ruke na predsjednika.