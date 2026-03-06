Dubai: Novac sad ne vrijedi, hrane ima za još 10 dana

Podatak koji su mediji ignorisali, a došao je od izvršnog direktora jedne od najvećih svjetskih logističkih kompanija je da Dubai ima svježe hrane za još desetak dana.

Glavni razlog nije nedostatak novca, već fizika i prekinuti lanci snadbijevanja uslijed sukoba sa Iranom.

Stefan Paul, direktor kompanije Kuehne and Nagel, izjavio je za švicarsku televiziju SRF 5. marta da nije koristio preuveličavanja, već je iznio činjenice iz lanaca snabdijevanja svoje kompanije.

Glavni snadbjevač

Prema njegovim riječima, Dubai i šira regija Zaljeva uvoze između 80 i 90 posto hrane, a čak 70 posto namirnica za GCC zemlje prolazi kroz Hormuški moreuz.

Međutim, ovaj ključni moreuz bio je zatvoren za komercijalni saobraćaj od 28. februara, što je značajno pogoršalo situaciju.

Pored toga, kapacitet zračnog teretnog saobraćaja prema Bliskom istoku pao je za 22 posto između 28. februara i 3. marta, prema podacima kompanije Aevean, koje je objavio Reuters.

Luka Džebel (Jebel) Ali, koja opslužuje 50 miliona ljudi širom Zaljeva i predstavlja ključnu regionalnu tačku kroz koju prolazi ogromna većina lako kvarljivih proizvoda za Dubai, bila je pogođena zatvaranjem.

Operacije luke su bile obustavljene, a djelomičan nastavak rada uslijedio je tek 5. marta.

Novac nije rješenje

Kada se pomorski putevi zatvore, zračne rute uruše, a glavna luka bude pogođena, Dubai ostaje sa samo deset dana zaliha svježih namirnica.

Svježi proizvodi, poput jagoda, paradajza, zelene salate, mliječnih proizvoda i začinskog bilja, imaju rok trajanja od samo nekoliko dana, što ih čini nemogućim za preusmjeravanje na alternative rute.

Ne mogu se transportovati oko Rta dobre nade, jer bi to putovanje trajalo četiri do šest sedmica, a svježi proizvodi u kontejnerima ne bi preživjeli taj vremenski period.

Iako je Dubai jedan od najbogatijih gradova na svijetu, s fiskalnim kapacitetom i suverenim bogatstvom da kupi hranu s bilo kojeg mjesta, novac nije rješenje.

Prazne police u marketima

Infrastruktura je problem: nemoguće je "teleportirati" proizvode iz Španije, Kenije ili Indije na police supermarketa u Dubaiju dok su zračne rute sužene, a luka se oporavlja od iranijskih napada.

Prazne police u supermarketima postale su politički udarac, jer ovaj trenutak simbolizira pad globalizacije i prosperiteta u jednom od najnaprednijih gradova na svijetu.

Iako stanovništvo nije suočeno s glađu zahvaljujući vladinim zalihama suhe hrane, smrznutih proizvoda i žitarica, grad se suočava s političkim i logističkim problemima.

Alternativna ruta za naftu bila je Fujairah, dok je zračni teretni saobraćaj bio alternativa za hranu. Međutim, obje opcije su sada kompromitovane, a trećeg puta jednostavno nema.