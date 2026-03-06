Ujedinjeni Arapski Emirati: Investitori okreću leđa Trampu?

Neki milijarderi iz naftom bogatih država Perzijskog zaljeva koji su saveznici Donalda Trampa (Trump), predsjednika SAD-a, preispituju svoje investicije u inostranstvu dok rat u Iranu opterećuje njihove ekonomije.

To je potvrdio jedan od visokih zvaničnika iz Perzijskog zaljiva, samo nekoliko mjeseci nakon što je predsjednik SAD-a obezbijedio milijarde dolara investicionih obećanja iz regiona.

Pritisak na Trampa

Saudijska Arabija, UAE i Katar zajedno su se obavezali da će investirati oko 3 milijarde dolara u američku ekonomiju kada je Tramp posjetio region na svom prvom putovanju u inostranstvo prošle godine i bilo kakve promjene bi mogle da ga pritisnu da okonča rat.

- Više zemalja u regionu započelo je internu reviziju kako bi utvrdile da li se klauzule o višoj sili mogu primjeniti u stranim ugovorima kako bi se ublažio dio očekivanog ekonomskog opterećenja od rata u Iranu - rekao je zvaničnik za CNN.

On je rekao da ova promjena odražava rastuća budžetska opterećenja uzrokovana smanjenim prihodima od energije, jer se proizvodnja usporava, a izvoz je poremećen, kao i padom turizma i avio saobraćaja, i rastućim izdacima za odbranu.

Diplomatsko rješenje

CNN ne može da potvrdi koje zemlje preispituju svoja ulaganja, ali je kontaktirao ministarstva vanjskih poslova u UAE, Kataru i Saudijskoj Arabiji za komentar.

Vijest da neke zemlje Zaljeva preispituju svoja ulaganja prvi put je objavljena u Financial Times, koji je citirao zvaničnika koji je rekao da tri od četiri velike ekonomije u regionu Saudijska Arabija, UAE, Kuvajt i Katar razmatraju poteze, ali zvaničnik je odbio da navede koje.

Financial Times navodi da bi svaka odluka koja bi mogla da utiče na ulaganja u SAD ili druge zapadne zemlje mogla dodatno da poveća pritisak na Trampa da pokuša da pronađe diplomatsko rješenje i okonča rat.

Naftom bogate države Perzijskog zaljeva uvučene su u sukob koji su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana, nakon čega je Teheran pokrenuo snažan odgovor i napad na američke saveznike u regiji.

Rat je doveo do gotovo potpunog zaustavljanja pomorskog saobraćaja kroz Hormuški moreuz, ključni plovni put kroz koji prolazi oko petina svjetske trgovine naftom i gasom, pri čemu je u Perzijskom zaljevu pogođeno najmanje deset tankera.