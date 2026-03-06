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Izrael napao libanski grad pod zaštitom UNESCO-a, jedna osoba poginula

Napad se dogodio petog dana sukoba između Izraela i Hezbolaha

Izrael napao libanonski grad pod zaštitom UNESCO-a. Platforma X

M. Až.

6.3.2026

Izrael je izveo napad na drevni libanski grad Tir, pri čemu je poginula najmanje jedna osoba na području koje se nalazi u blizini lokaliteta pod zaštitom UNESCO-a. Napad se dogodio petog dana sukoba između Izraela i Hezbolaha, izvijestili su državni mediji i agencija AFP.

Fotograf agencije AFP koji se nalazio na mjestu događaja javio je da su spasilačke ekipe iz ruševina izvukle najmanje jedno tijelo. U blizini antičkog gradskog hipodroma prikupljani su i ljudski ostaci koji su bili razasuti po tlu.

Državna Nacionalna novinska agencija saopćila je da su "neprijateljski borbeni avioni izveli napad na četvrt ruševina grada Tira".

U izvještaju se navodi da je napad izveden u blizini palestinskog izbjegličkog kampa Bas, koji je jedan od desetak takvih kampova na području Libana.

# IZRAEL
# LIBAN
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