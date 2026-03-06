Tramp: "Imam nekoliko kandidata za novog iranskog vođu"

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je jučer da želi potpunu smjenu vladajuće strukture u Iranu te da već ima u vidu nekoliko imena za "dobrog vođu" koji bi mogao preuzeti upravljanje državom. Njegove izjave dolaze u trenutku pojačanih napetosti i vojne eskalacije, nakon smrti iranskog vrhovnog vođe Alija Hameneija (Ali Khamenei) prošlog vikenda, piše NBC News.

U telefonskom razgovoru za NBC News, Tramp je bio vrlo direktan. "Želimo ući i sve počistiti", rekao je. "Ne želimo nekoga ko će narednih deset godina potrošiti na obnovu."

Nekoliko kandidata

Govoreći o mogućem nasljedniku vlasti u Teheranu, Tramp je naglasio da već razmatra određene opcije.

- Želimo da dobiju dobrog vođu. Imamo nekoliko ljudi za koje mislim da bi sjajno obavili posao - rekao je, ali nije želio otkriti o kojim se osobama radi.

Potvrdio je i da poduzima određene korake kako bi osigurao sigurnost ljudi koje vidi kao potencijalne kandidate. "Da, pazimo na njih", kazao je.

Ove izjave nadovezuju se na intervju koji je dao istoj medijskoj kući prošle subote. Na pitanje ko bi mogao voditi Iran, Tramp je tada odgovorio: "Ne znam, ali u jednom trenutku će me nazvati i pitati koga bih ja želio", dodavši kako je "samo malo sarkastičan kad to kaže".

"Gubljenje vremena"

Tramp se osvrnuo i na izjavu iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Aragčija (Abbas Araghchi), koji je poručio da je njegova zemlja spremna na kopnenu invaziju američkih i izraelskih snaga.

Američki predsjednik takvu mogućnost odbacio je kao nerealnu.

- To je gubljenje vremena. Sve su izgubili. Izgubili su mornaricu. Izgubili su sve što se moglo izgubiti - rekao je, najavljujući nastavak napada istim tempom i intenzitetom.

Nakon smrti ajatolaha Hameneija prošlog vikenda, Iran se suočava s ozbiljnim vakuumom vlasti.

Kao mogući nasljednik često se spominje njegov sin Mojtaba Hamenei (Mojtaba Khamenei). Analitičari također upozoravaju da bi Islamska revolucionarna garda, koja ima snažan vojni, politički i ekonomski utjecaj u zemlji, mogla dodatno proširiti svoju moć ukoliko preživi trenutni sukob.