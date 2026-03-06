U izraelskim zračnim napadima u Libanonu ubijeno 19 osoba

Devetnaest osoba je ubijeno u petak u nizu izraelskih zračnih udara koji su ciljali više oblasti širom Libana, prema zvaničnim libanskim izvorima.

Nacionalna novinska agencija (NNA), pozivajući se na Ministarstvo zdravstva, javila je da su izraelski napadi nastavljeni u više regiona zemlje.

Napadi na jugu zemlje

Na jugu Libana, pet osoba je ubijeno, a devet ranjeno kada su izraelski ratni avioni pogodili trospratnu kuću u gradu Dweir, u distriktu Nabatieh.

Zgrada, koja je pripadala penzionisanom oficiru Libanske vojske Youssefu Redi Rammalu, potpuno je uništena u napadu.

Među ubijenima su bili Rammal, njegova supruga Nidal Hteit i njihova kćerka, kao i jedan Sirijac i njegova supruga, navodi izvještaj.

U napadu je ranjeno još devet osoba, uključujući bivšeg gradonačelnika Dweira, Ibrahima Redu Rammala.

Udari su izazvali široka razaranja u tom naselju, srušivši desetine kuća i oštetivši ili zapalivši nekoliko vozila.

Timovi civilne zaštite i druge hitne medicinske službe brzo su stigli na mjesto događaja i prevezli povrijeđene u obližnje bolnice, dok su pozivi upućeni za dovlačenje teške mehanizacije kako bi se spasili ljudi zarobljeni pod ruševinama.

Agencija je također javila da su izraelski avioni izveli još jedan napad na kuću u naselju Al-Tughra u gradu Harouf.

U zasebnom napadu, izraelski avioni uništili su zgradu nasuprot Srednje škole Bilal Fahs u gradu Toul, a pogodili su i grad Kawthariyet al‑Riz.

Dvije osobe su ubijene u izraelskom zračnom udaru na grad Kfar Reman. U međuvremenu, još jedan izraelski napad na kuću na periferiji Marwaniyeh ubio je jednu osobu.

U južnom gradu Sidonu, pet osoba je ubijeno, a sedam ranjeno nakon što je izraelski napad pogodio zgradu koja pripada Islamskoj udruzi Maqasid.

Izraelski udar je pogodio i džamiju Imam Mahdi u gradu Toul, uništivši je i ubivši muezzina džamije.

Izraelski ratni avioni također su bombardovali dvije kuće u gradu Kfar Tebnit, uništivši ih, dok je zaseban napad u gradu Jibshit ubio dvije osobe.

Na zapadu Libana, izraelski dron pogodio je vozilo na planinskom putu Dahr al-Baydar, ali vozač je preživio i povrede nisu prijavljene.

Na istoku Libana, izraelski borbeni avioni izveli su zračne udare na poljoprivredno zemljište u gradu Saeideh, zapadno od Baalbeka, ubivši tri osobe i ranivši nekoliko drugih.

U predgrađima Beiruta na jugu, izraelska vojska izvela je više udara na naselja Jamous, Haret Hreik, Hadath i Burj al-Barajneh, pri čemu su se nad pogođenim oblastima vidjeli veliki oblaci dima.

Eskalacija sukoba

Izraelska vojska provodi seriju zračnih udara širom Libana od ponedjeljka, pri čemu je ubijeno više od 217 osoba, a skoro 798 ranjeno, nakon prekograničnih napada Hezbolaha.

Esklacija dolazi usred trajajuće izraelsko-američke ofanzive na Iran koja je od subote ubila oko 1.230 osoba, uključujući Vrhovnog vođu Alija Khameneija i visoke vojne zvaničnike.

Iran je uzvratio udarima dronovima i raketama na Izrael, kao i na zemlje Zaliva koje hostuju američke vojne baze.

Izrael je višestruko kršio primirje s Libanom, potpisano u novembru 2024. godine, izvodeći gotovo dnevne napade koji su stotine koštali života i ranjavanja.

Izrael je započeo ofanzivu protiv Libana u oktobru 2023., a eskalirao je u punu ratnu operaciju u septembru 2024., pri čemu je ubijeno više od 4.000 osoba, a ranjeno oko 17.000.