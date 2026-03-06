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DODATNE TENZIJE

Premijer Španije ponovo uputio kritike na Ameriku i Trampa

Među savezničkim zemljama dobro je pomoći kada je druga strana u pravu, ali isto tako treba reći kada griješi ili pravi propust, ističe Sančez

Pedro Sančez, premijer Španije. AP Photo/Ng Han Guan, File

B. S.

6.3.2026

Španski premijer Pedro Sančez (Sánchez) ponovo je osudio američko-izraelske napade na Iran, nazivajući ih "izuzetnom greškom" i naglašavajući da su u suprotnosti s međunarodnim pravom.

Sančez je izjavio da bi u odnosima sa SAD-om trebala prevladati "lojalna saradnja" umjesto "konfrontacije", nakon što su se pojavile tenzije zbog protivljenja Madrida američkoj upotrebi njihovih baza za napade na Iran.

 - Među savezničkim zemljama dobro je pomoći kada je druga strana u pravu, ali isto tako treba reći kada griješi ili pravi propust, što je slučaj i ovdje - rekao je Sánchez tokom zajedničke konferencije za novinare sa Luísom Montenegrom, portugalskim premijerom.

Donald Tramp (Trump) je u utorak kritikovao Španiju, nazvavši je "užasnim" saveznikom i prijeteći prekidom svake trgovine s Madridom.

Američki predsjednik je dodatno osudio Španiju u intervjuu za New York Post, nazvavši je "gubitnikom".

# ŠPANIJA
# PEDRO SANCHEZ
# SAD
# DONALD TRUMP
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