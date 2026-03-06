Pojavio se snimak udara iranske balističke rakete na američku bazu u Saudijskoj Arabiji

Na društvenim mrežama pojavio se videosnimak na kojem se vidi pogodak iranske balističke rakete u avio-bazu Princ Sultan u Al-Kharju u Saudijskoj Arabiji. Prema informacijama koje navode ratni posmatrači, projektil je pao u neposrednoj blizini grupe američkih vojnika.

Prema prvim izvještajima, pripadnici američke vojske zadobili su lakše povrede.

Baza Princ Sultan nalazi se oko 70 kilometara jugoistočno od saudijske prijestonice Rijada i predstavlja jednu od najvažnijih vojnih instalacija u toj zemlji. Riječ je o velikoj avio-bazi kojom upravlja Saudijska ratna avijacija, ali je koriste i savezničke snage, prije svega američka ratna avijacija.

U toj bazi raspoređene su američke zračne snage, kao i sistemi protivzračne odbrane, uključujući komponente sistema Patriot i druge sisteme namijenjene zaštiti savezničkih snaga u regionu.

Autentičnost snimka i tačne okolnosti napada za sada nisu nezavisno potvrđeni.