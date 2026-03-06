U rat na Bliskom istoku bi se mogla uključiti i Kina: Peking navodno sprema vojnu i finansijsku pomoć za Iran

Nakon otkrića da Rusija prosljeđuje Teheranu obavještajne podatke, američke službe došle su do novih saznanja koja sugerišu da bi se i Kina mogla uključiti u sukob. Prema navodima izvora, Peking se navodno sprema pružiti Iranu finansijsku pomoć i vojne komponente, potvrdile su tri osobe upoznate s ovim pitanjem.

Promjena kursa

Iako se Kina do sada držala po strani i izbjegavala direktno miješanje u rat, najnovije obavještajne informacije koje je objavio CNN ukazuju na moguću promjenu kursa. Pomoć bi, prema izvorima, uključivala finansijska sredstva, rezervne dijelove, ali i ključne komponente za projektile, što bi moglo dodatno zakomplikovati američko-izraelsku ofanzivu.

Ipak, za razliku od Rusije, analitičari ističu da se Peking nalazi u vrlo specifičnoj i osjetljivoj poziciji. Kina se u velikoj mjeri oslanja na iransku naftu kako bi održala svoju ekonomiju, te navodno vrši snažan pritisak na Teheran da omogući siguran prolaz trgovačkim brodovima kroz strateški važan Hormuški moreuz.

- Kina je mnogo opreznija u svojoj podršci. Oni zapravo žele da se rat završi jer on direktno ugrožava njihovo snabdijevanje energijom - objašnjava jedan od izvora upoznatih sa situacijom za CNN.

- Njihov primarni cilj je zaštita vlastitih ekonomskih interesa, a ne nužno ulazak u otvoreni proxy rat sa SAD-om.

Uloga drugih sila

Američka Centralna obavještajna agencija (CIA) odbila je komentarisati ove navode, dok je kineska ambasada u Vašingtonu ignorisala upite američkih medija (CNN) o tome da li Peking zaista priprema paket pomoći za Teheran.

Ova saznanja dolaze u trenutku kada vrh američke vojske javno pokušava umanjiti ulogu drugih globalnih sila u ovom sukobu. Američki ministar odbrane Pit Hegset u srijedu je novinarima izjavio: "Rusija i Kina zapravo nisu faktor u trenutnom ratu s Iranom."

Međutim, ukoliko se ovi obavještajni podaci pokažu tačnim, to bi značilo da dva najveća američka rivala, Moskva obavještajno, a Peking finansijski i logistički, sada aktivno rade na održavanju iranskog otpora.