Tramp: Iran ne mora biti demokratska država, bitan je pravi lider

Predsjednik SAD-a Donald Tramp rekao je za CNN da je iransko vodstvo "neutralizirano" i da traži novog čelnika koji će dobro tretirati Sjedinjene Države i Izrael, čak i ako to bude vjerski vođa, iako država ne bude demokratska.

- Iran više nije ista zemlja kao prije sedam dana. Prije sedam dana bili su moćni, a sada su doista neutralizirani - rekao je u kratkom, ali sadržajnom telefonskom intervjuu za CNN.

U istom razgovoru rekao je i da bi Kuba mogla pasti "prilično brzo" te je naglasio važnost zakona o identifikaciji birača, za koji je sugerirao da bi mogao biti presudan za njegovu podršku kandidatu na izborima za Senat u Teksasu.

"Fantastičan posao u Venecueli"

Tramp je izrazio uvjerenje da će izbor novog vođe u Iranu biti jednostavan, ponovo naglašavajući da želi biti uključen u taj proces. Situaciju je usporedio s Venecuelom, gdje su Sjedinjene Države početkom godine zarobile Nikolasa Madura i na vlast postavile njegovu zamjenicu.

- To će funkcionirati vrlo lako. Funkcionirat će kao u Venecueli. Tamo imamo sjajnu lidericu. Radi fantastičan posao. I ovdje će biti kao u Venecueli", rekao je, misleći na privremenu predsjednicu Delsi Rodrigez.

Tramp je također rekao da je otvoren i za mogućnost da Iran dobije vjerskog vođu.

- Pa možda i jesam, mislim, ovisi o tome tko je ta osoba. Nemam ništa protiv vjerskih vođa. Surađujem s mnogo vjerskih vođa i oni su fantastični - rekao je.

Na pitanje inzistira li da Iran mora biti demokratska država, Tramp je za CNN rekao: "Ne, kažem da mora postojati vođa koji će biti pošten i pravedan. Koji će dobro voditi zemlju. Koji će dobro tretirati Sjedinjene Države i Izrael, i koji će dobro tretirati druge zemlje na Bliskom istoku, sve su one naši partneri."

"Cijene će vrlo brzo snažno pasti"

Zatim je govorio o svojim odnosima sa zemljama Bliskog istoka, tvrdeći da se one "bore za Ameriku".

- I postao sam vrlo blizak sa svim tim zemljama. Zato se sve bore za nas. Prije nego što sam se ja uključio, nismo čak ni razgovarali s UAE-om i Saudijskom Arabijom. Znate, Bajden ih je isključio. Bajden i Obama isključili su Saudijsku Arabiju, UAE i Katar, sve ih je isključio. Svi su bili na putu prema Kini, a ja sam se uključio i u vrlo kratkom vremenu postali su moji prijatelji - napomenuo je Tramp.

Tramp je također pohvalio američku operaciju protiv Irana, davši joj ocjenu "12 ili možda čak 15 na ljestvici do 10". Sugerirao je da ga ne zabrinjava rast cijena goriva.

- To je u redu. Bit će to kratkoročno. Cijene će vrlo brzo snažno pasti - kazao je, odbacujući tvrdnje da su cijene znatno porasle i dodajući da je "već riješio" pitanje Hormuškog tjesnaca.

- Srušili smo njihovu mornaricu jer, znate, kad uništite mornaricu, ne mogu raditi ono što su željeli raditi. Mornarica je gotovo... upravo smo došli do brojke oko 25. Možete li to zamisliti? Veliki brodovi – 25 brodova je potopljeno - naveo je.