Video / Izrael objavio detaljan prikaz ajatolahova bunkera u Teheranu

Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su ilustrativni video podzemnog bunkera pokojnog iranskog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hameneija (Ali Khamenei). Ranije danas IDF je saopćio da je pogodio taj kompleks, koji je nakon udara ostao "demontiran".

Podzemni kompleks nalazio se u "srcu Teherana" i imao je više ulaza te unutarnje prostorije u kojima su se mogli okupljati najviši dužnosnici iranskog režima, navodi IDF. U ilustrativnom videu prikazani su ulazi raspoređeni na više lokacija širom grada.

Visoki izraelski dužnosnik izjavio je za Fox News da se utvrđeni kompleks nalazio direktno ispod mjesta na kojem su se prošle subote nalazili Hamenei i drugi čelnici režima. Dodao je da je Hamenei godinama gradio bunker, ulažući milione dolara, ali ga nije koristio na dan kada je izveden napad.

Prema riječima tog dužnosnika, Hameneijeva odluka da ne ode u bunker djelomično je bila posljedica izraelsko-američkog plana obmane koji je uključivao poruke, signale i javne izjave predsjednika SAD-a Donalda Trampa (Donald Trump), a koje su sugerirale da se ništa neće dogoditi.