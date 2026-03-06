Druga grupa bh. državljana stigla u BiH iz Dubaija

Druga grupa građana doputovala je danas iz Dubaija na međunarodni aerodrom Sarajevo.

Riječ je o redovnom letu aviokompanije Fly Dubai koji je na sarajevski aerodrom sletio oko 15:30 sati.

Pri dolasku su ih dočekale porodice, a svi putnici su bili sretni jer su nakon dužeg čekanja uspjeli stići u Bosnu i Hercegovinu.

Podsjetimo, jučer je na aerodrom u Sarajevu sletjela prva grupa bh. državljana - njih 156.

Vijeće ministara BiH je na zahtjev resornog ministarstva, odobrilo inicijalnih 800 hiljada konvertibilnih maraka za organizaciju čarter letova kojima će se evakuisati bh. državljani s Bliskog istoka.

Ambasador Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim Arapskim Emiratima Bojan Đokić je kazao da se radi na organizovanju još jednog komercijalnog leta za Sarajevo. Ambasadi se javilo otprilike hiljadu ljudi s državljanstvom BiH, koji se nalaze na Bliskom istoku.