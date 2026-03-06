Bijela kuća: "Razmatramo potencijalne nove lidere Irana, kampanja bi mogla trajati četiri do šest sedmica"

Bijela kuća razmatra moguće kandidate za vođenje Irana, izjavila je glasnogovornica Kerolajn Levit nakon što je predsjednik Donald Tramp rekao da SAD mora učestvovati u odabiru sljedećeg iranskog vođe.

- Znam da postoji nekoliko osoba na koje naše obavještajne agencije i američka vlada obraćaju pažnju, ali neću ulaziti u više detalja - dodala je Levit.

Ranije je Tramp izjavio da neće biti nikakvog dogovora s Iranom osim "bezuvjetne predaje".

- Predsjednik time želi reći da, kada on, kao Vrhovni zapovjednik američkih oružanih snaga, procijeni da Iran više ne predstavlja prijetnju Sjedinjenim Američkim Državama te da su ciljevi operacije 'Epic Fury' u potpunosti ostvareni, Iran će se u suštini nalaziti u situaciji bezuvjetne predaje, bez obzira priznaju li to sami ili ne", pojasnila je Levit.

Američka vojna kampanja protiv Irana mogla bi trajati četiri do šest sedmica, rekla je Levit. Tramp je prethodno nagovijestio da bi rat trajao otprilike četiri do pet sedmica, ali da bi mogao potrajati i "mnogo duže". Pit Hegset, ministar odbrane, izjavio je da će SAD "uzeti sve potrebno vrijeme kako bismo osigurali uspjeh".

Govoreći uoči sastanka Trampa i glavnih dobavljača odbrambene industrije danas, Levit je dodala da SAD ima dovoljne zalihe oružja za ispunjenje svih svojih operativnih potreba u Iranu.