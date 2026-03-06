Iran objavio snimke raketnog napada na američku flotu u Arapskom moru

Teheran je objavio videosnimke za koje tvrdi da prikazuju lansiranje protivbrodskih projektila usmjerenih prema američkoj udarnoj grupi u Arapskom moru.

Iranska revolucionarna garda (IRGC) pustila je u javnost dramatične snimke vojnih operacija, tvrdeći da su njihove snage uspješno izvele napad na američki nosač aviona USS Abraham Lincoln i prateće razorne brodove unutar njegove udarne grupe.

Detalji operacije

Prema zvaničnim navodima iz Teherana, operacija je izvedena u vodama Arapskog mora koristeći kombinaciju naprednih balističkih protivbrodskih raketa i bespilotnih letjelica. Na snimkama se vidi lansiranje više projektila s mobilnih platformi smještenih na obali, kao i s brodova IRGC-a.