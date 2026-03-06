Iran objavio snimke raketnog napada na američku flotu u Arapskom moru

Teheran je objavio videosnimke za koje tvrdi da prikazuju lansiranje protivbrodskih projektila usmjerenih prema američkoj udarnoj grupi u Arapskom moru.
Iranska revolucionarna garda (IRGC) pustila je u javnost dramatične snimke vojnih operacija, tvrdeći da su njihove snage uspješno izvele napad na američki nosač aviona USS Abraham Lincoln i prateće razorne brodove unutar njegove udarne grupe.
Detalji operacije
Prema zvaničnim navodima iz Teherana, operacija je izvedena u vodama Arapskog mora koristeći kombinaciju naprednih balističkih protivbrodskih raketa i bespilotnih letjelica. Na snimkama se vidi lansiranje više projektila s mobilnih platformi smještenih na obali, kao i s brodova IRGC-a.
Meta: Udarna grupa nosača aviona predvođena brodom USS Abraham Lincoln
Oružje: Iranski zvaničnici ističu da su korišteni visokoprecizni projektili domaće proizvodnje
Lokacija: Strateški važni vodeni putevi Arapskog mora, u blizini Hormuškog tjesnaca
Geopolitički kontekst i tenzije
Ovaj potez dolazi u period ekstremno visokih tenzija na Bliskom istoku. Iran ovim snimkama želi demonstrirati sposobnost da direktno ugrozi najmoćnije vojne snage SAD-a u regiji, šaljući jasnu poruku o svojim odbrambenim i ofanzivnim kapacitetima.
Dok Teheran slavi "uspješno odvraćanje", Pentagon se u ovakvim situacijama obično suzdržava od potvrđivanja štete, često navodeći da su projektili presretnuti ili da nisu pogodili cilj. Ipak, sama činjenica da je IRGC objavio snimke ciljanih američkih brodova podiže rizik od direktnog vojnog sukoba na novi nivo.
Tehničke karakteristike napada
Analitičari primjećuju da Iran sve češće koristi taktiku "rojeva", gdje kombinacija dronova i raketa pokušava preopteretiti protivvazdušnu odbranu američkih brodova, uključujući Aegis sistem.