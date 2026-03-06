SAD pokreće osiguranje od 20 milijardi dolara za brodove u Hormuškom moreuzu

Sjedninjene Američke Države osigurat će reosiguranje za pomorske gubitke u regiji Zaljeva u iznosu do 20 milijardi dolara kako bi ojačale povjerenje brodara koji prevoze naftu i plin tokom rata u Iranu. Tu je mjeru u petak objavila Američka korporacija za međunarodno razvojno financiranje (DFC), prenosi Reuters.

Predsjednik Donald Tramp u utorak je naložio DFC-u da osigura pokriće od političkog rizika i finansijska jamstva za pomorsku trgovinu u Zaljevu. Odluka je uslijedila nakon što je zaustavljen tranzit tankera s naftom i ukapljenim prirodnim plinom kroz Hormuški moreuz, plovni put između Irana i Omana kojim se inače prevozi 20 posto svjetske dnevne potrošnje nafte.

Iz DFC-a su priopćili da će se osiguranje pružati kontinuirano, a u početnoj fazi bit će usmjereno na osiguranje brodskog trupa, strojeva i tereta.