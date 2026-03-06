Iran: "Gađali smo bazu iz koje su Amerikanci pogodili školu za djevojčice"

Korpus garde islamske revolucije (IRGC) saopćio je da je napad na školu u Iranu izveden iz američke zračne baze Al Dhafra Air Base u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

IRGC je dodao da je izveo odmazni udar na američku bazu, tvrdeći da je škola na jugu zemlje bila napadnuta, prenosi agencija Fars News Agency.

- Meta je bila vazdušna baza američkih terorista Al-Dafra u UAE. Zločinački napad na školu 'Šadžare Tajebe', u kojoj je poginulo 165 učenika, izveden je sa te baze - navodi se u objavljenom saopćenju vojnog krila, prenosi B92.

Ranije u petak, televizija NBC objavila je da je Bijela kuća iza zatvorenih vrata priznala Kongresu da su udare u područje škole izveli američki vojnici.

Prije toga, list The New York Times proveo je sopstvenu analizu satelitskih snimaka, prema kojoj su Sjedinjene Države možda gađale bazu mornarice IRGC-a.

Obrazovna ustanova za djevojčice pogođena je 28. februara – na dan početka velike vojne kampanje koju su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana. Prema posljednjim podacima, poginula je 171 osoba, od kojih je većina djece.