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DOSIJEI O EPSTINU

Ministarstvo pravde SAD objavilo memorandume FBI koju uključuju seksualne optužbe protiv Trampa

Ovi memorandumi su nedostajali u velikom paketu dosijea o seksualnom predatoru Džefriju Epstinu, koji je ministarstvo pravde ranije već objavilo

Donald Tramp. AP

M. Až.

6.3.2026

Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država (SAD) objavilo je na internetu tri memoranduma Federalnog istražnog biroa (FBI) u kojima se opisuju intervjui vezani za neprovjerene tvrdnje da je predsjednik SAD Donald Tramp počinio seksualni napad, javlja CNN.

Ovi memorandumi su nedostajali u velikom paketu dosijea o seksualnom predatoru Džefriju Epstinu, koji je ministarstvo pravde ranije već objavilo, navodi američki medij.

Analiza CNN-a pokazala je da su desetine intervjua sa svjedocima izostavljene iz arhive dokaza u vezi s istragom protiv Epstina.

Svi memorandumi označeni su kao „302“ i u njima se citira šta je ispitanik rekao agentima FBI-ja, ali u njima nema drugih informacija koje potvrđuju tvrdnje ispitanika ili mišljenja agenata.

Među nestalim dokumentima su i tri memoranduma o intervjuima sa jednom ženom koja je agentima rekla da ju je Džefri Epstin više puta fizički i seksualno zlostavljao, počevši od vremena kada je imala oko 13 godina.

Ona je također optužila Donalda Trampa za seksualno zlostavljanje.

Tramp je uporno negirao da je u vezi s Epstinom učinio išta nezakonito.

Reakcija Bijele kuće

Portparolka Bijele kuće Kerolajn Levit izjavila je da su tvrdnje iz FBI-jevih intervjua "potpuno neosnovane optužbe, koje nijednim vjerodostojnim dokazima nisu potkrijepljene".

Ona je također dovela u pitanje kredibilitet navodne žrtve, čije ime je redigovano u objavljenoj dokumentaciji, navodeći da ta osoba ima krivični dosje.

- Potpunu neosnovanost ovih optužbi potvrđuje i očigledna činjenica da je Ministarstvo pravde Džozefa Bajdena (bivšeg predsjednika SAD) znalo za njih četiri godine i ništa nije preduzelo — jer su znali (prethodna, Bajdenova administracija) da predsjednik Tramp nije učinio apsolutno ništa loše - dodala je Livit.

Četiri intervjua

Agenti FBI-ja obavili su četiri intervjua s pomenutom ženom, ali je samo jedan memorandum, koji sadrži intervju iz jula 2019. godine, bio ranije dostupan u bazi podataka ministarstva pravde. U tom intervjuu žena je tvrdila da ju je Epstin više puta zlostavljao dok je bila maloljetna i živjela u Južnoj Karolini. U tom intervjuu nije iznijela nikakve optužbe na račun Trampa.

Novoobjavljeni dosijei obuhvataju tri dodatna intervjua sa istom ženom obavljena u avgustu i oktobru 2019. godine.

U drugom intervjuu, žena je opisala dodatno zlostavljanje koje su počinili Epstin i nekoliko njegovih muških saradnika. Rekla je da ju je Epstin "odvezao i/ili odveo avionom do Njujorka ili Nju Džerzija" kada je imala između 13 i 15 godina i da je odvedena u "veoma visoku zgradu"“. Tamo ju je, kako je rekla, Epstin upoznao s Trampom.

Prema njenim navodima, Tramp je zamolio sve prisutne da napuste prostoriju u kojoj su se sastali i "pomenuo nešto u smislu: 'Dozvoli mi da te naučim kakve bi male djevojčice trebale biti'". Zatim je otkopčao pantalone i spustio joj glavu "na svoj penis", rekla je agentima.

Žena je potom izjavila agentima da je ugrizla Trampa, koji ju je zbog toga udario i rekao "nešto u smislu: 'Izbacite, dođavola, ovu malu kučku odavde'".

U intervjuu je agentima FBI-ja također ispričala da je čula Trampa i Epstina kako razgovaraju o tome kako Epstin ucjenjuje ljude, a rekla je i da je čula Trampa kako "govori o pranju novca preko kazina".

Prijeteći pozivi

U trećem intervjuu, koji je dala FBI-ju tri sedmice kasnije, agenti su zabilježili da je opisivala prijeteće telefonske pozive za koje vjeruje da imaju veze s Epstinom ili Trampom, te je opisala nekoliko incidenata u kojima su je neki automobili "skoro zbacili s druma".

Tokom četvrtog intervjua, dva mjeseca nakon posljednjeg sastanka s agentima FBI-ja, žena nije imala prisutnog advokata, kojeg je imala na svim prethodnim sastancima.

Rekla je agentima da joj je neprijatno što je snimaju i pitala: "Koja je svrha?" iznošenja optužbi nakon što je vjerovatno nastupila zastarjelost, naveli su agenti.

U dopisu se navodi da su je agenti ohrabrili "da ide kući i odvoji onoliko vremena koliko joj je potrebno da razmisli o daljem razgovoru s agentima".

Nije jasno šta se dogodilo s istragom FBI-ja o tvrdnjama ove žene.

U mejlu koji su agenti poslali prošlog ljeta, a koji je uvršten u dosije Ministarstva pravde, navodi se da je "jedna identificirana žrtva tvrdila da je Tramp zlostavljao, ali je na kraju odbila da sarađuje".

Nije precizirano da li se radi o istoj osobi kao žena iz naknadno objavljenih dokumenata.

# SAD
# DONALD TRUMP
# JEFFREY EPSTEIN
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