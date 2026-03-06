Ministarstvo pravde SAD objavilo memorandume FBI koju uključuju seksualne optužbe protiv Trampa

Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država (SAD) objavilo je na internetu tri memoranduma Federalnog istražnog biroa (FBI) u kojima se opisuju intervjui vezani za neprovjerene tvrdnje da je predsjednik SAD Donald Tramp počinio seksualni napad, javlja CNN.

Ovi memorandumi su nedostajali u velikom paketu dosijea o seksualnom predatoru Džefriju Epstinu, koji je ministarstvo pravde ranije već objavilo, navodi američki medij.

Analiza CNN-a pokazala je da su desetine intervjua sa svjedocima izostavljene iz arhive dokaza u vezi s istragom protiv Epstina.

Svi memorandumi označeni su kao „302“ i u njima se citira šta je ispitanik rekao agentima FBI-ja, ali u njima nema drugih informacija koje potvrđuju tvrdnje ispitanika ili mišljenja agenata.

Među nestalim dokumentima su i tri memoranduma o intervjuima sa jednom ženom koja je agentima rekla da ju je Džefri Epstin više puta fizički i seksualno zlostavljao, počevši od vremena kada je imala oko 13 godina.

Ona je također optužila Donalda Trampa za seksualno zlostavljanje.

Tramp je uporno negirao da je u vezi s Epstinom učinio išta nezakonito.

Reakcija Bijele kuće

Portparolka Bijele kuće Kerolajn Levit izjavila je da su tvrdnje iz FBI-jevih intervjua "potpuno neosnovane optužbe, koje nijednim vjerodostojnim dokazima nisu potkrijepljene".

Ona je također dovela u pitanje kredibilitet navodne žrtve, čije ime je redigovano u objavljenoj dokumentaciji, navodeći da ta osoba ima krivični dosje.

- Potpunu neosnovanost ovih optužbi potvrđuje i očigledna činjenica da je Ministarstvo pravde Džozefa Bajdena (bivšeg predsjednika SAD) znalo za njih četiri godine i ništa nije preduzelo — jer su znali (prethodna, Bajdenova administracija) da predsjednik Tramp nije učinio apsolutno ništa loše - dodala je Livit.

Četiri intervjua

Agenti FBI-ja obavili su četiri intervjua s pomenutom ženom, ali je samo jedan memorandum, koji sadrži intervju iz jula 2019. godine, bio ranije dostupan u bazi podataka ministarstva pravde. U tom intervjuu žena je tvrdila da ju je Epstin više puta zlostavljao dok je bila maloljetna i živjela u Južnoj Karolini. U tom intervjuu nije iznijela nikakve optužbe na račun Trampa.

Novoobjavljeni dosijei obuhvataju tri dodatna intervjua sa istom ženom obavljena u avgustu i oktobru 2019. godine.

U drugom intervjuu, žena je opisala dodatno zlostavljanje koje su počinili Epstin i nekoliko njegovih muških saradnika. Rekla je da ju je Epstin "odvezao i/ili odveo avionom do Njujorka ili Nju Džerzija" kada je imala između 13 i 15 godina i da je odvedena u "veoma visoku zgradu"“. Tamo ju je, kako je rekla, Epstin upoznao s Trampom.

Prema njenim navodima, Tramp je zamolio sve prisutne da napuste prostoriju u kojoj su se sastali i "pomenuo nešto u smislu: 'Dozvoli mi da te naučim kakve bi male djevojčice trebale biti'". Zatim je otkopčao pantalone i spustio joj glavu "na svoj penis", rekla je agentima.

Žena je potom izjavila agentima da je ugrizla Trampa, koji ju je zbog toga udario i rekao "nešto u smislu: 'Izbacite, dođavola, ovu malu kučku odavde'".

U intervjuu je agentima FBI-ja također ispričala da je čula Trampa i Epstina kako razgovaraju o tome kako Epstin ucjenjuje ljude, a rekla je i da je čula Trampa kako "govori o pranju novca preko kazina".

Prijeteći pozivi

U trećem intervjuu, koji je dala FBI-ju tri sedmice kasnije, agenti su zabilježili da je opisivala prijeteće telefonske pozive za koje vjeruje da imaju veze s Epstinom ili Trampom, te je opisala nekoliko incidenata u kojima su je neki automobili "skoro zbacili s druma".

Tokom četvrtog intervjua, dva mjeseca nakon posljednjeg sastanka s agentima FBI-ja, žena nije imala prisutnog advokata, kojeg je imala na svim prethodnim sastancima.

Rekla je agentima da joj je neprijatno što je snimaju i pitala: "Koja je svrha?" iznošenja optužbi nakon što je vjerovatno nastupila zastarjelost, naveli su agenti.

U dopisu se navodi da su je agenti ohrabrili "da ide kući i odvoji onoliko vremena koliko joj je potrebno da razmisli o daljem razgovoru s agentima".

Nije jasno šta se dogodilo s istragom FBI-ja o tvrdnjama ove žene.

U mejlu koji su agenti poslali prošlog ljeta, a koji je uvršten u dosije Ministarstva pravde, navodi se da je "jedna identificirana žrtva tvrdila da je Tramp zlostavljao, ali je na kraju odbila da sarađuje".

Nije precizirano da li se radi o istoj osobi kao žena iz naknadno objavljenih dokumenata.