Teheran odgovorio na Trampove zahtjeve: "O sudbini Irana neće odlučivati Epstinova banda"

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamad-Bager Galibaf žestoko je odgovorio američkom predsjedniku Donaldu Trampu, koji je izjavio da želi lično biti uključen u izbor novog vrhovnog vođe Irana. Iz Teherana su poručili da o sudbini Irana neće odlučivati "Epstinova banda".

Ovaj verbalni sukob dolazi u trenutku velikih tenzija nakon američko-izraelskih udara u kojima je ubijen iranski vrhovni vođa Ali Hamnei.

Oštra poruka

Reagujući na Trampove ambicije da postavi "Americi prijateljskog" lidera u Teheranu, Galibaf je uputio oštru poruku:

- Tramp još uvijek nije svjestan kakvu je katastrofu navukao na sebe i američke vojnike ubistvom našeg imama, a sada bi da kroji sudbinu jedne nacije - poručio je Galibaf.

Dodao je da Amerikanci do sada nisu doživjeli pravi odgovor Teherana.

- Sada će im biti kristalno jasno da će sudbinu Irana, koji nam je draži od života, krojiti isključivo ponosni iranski narod, a ne Epstinova banda - kazao je.

Ova reakcija uslijedila je nakon što je Tramp izjavio da se protivi imenovanju Modžtabe Hamneija, sina ubijenog vođe, za novog lidera Irana.

- Oni gube vrijeme. Hamneijev sin je perolaka kategorija. Ja moram biti uključen u to imenovanje - rekao je Tramp.

Venecuelanski model

Američki predsjednik je dodao da bi na čelu Irana volio vidjeti nekoga poput predsjednice Venecuele Delsi Rodrigez, koja je preuzela vlast nakon što su američke snage u januaru otjele Nikolasa Madura, a Vašingtonu omogućila prodaju venecuelanske nafte.

- Venecuela je bila nevjerovatna jer smo izveli napad, a vladu smo ostavili potpuno netaknutom. Imamo Delsi, koja je veoma dobra - izjavio je Trump, ne krijući da traži sličan "venecuelanski model" i za Iran.

Iako je Tramp tvrdio da su osobe koje je imao na umu za preuzimanje vlasti ubijene u početnim američko-izraelskim napadima, vodeći kandidati za nasljednika 86-godišnjeg Hameneija i dalje su živi. Među njima su njegov sin Modžtaba, zatim Hasan Homeini (unuk vođe Islamske revolucije iz 1979.), te istaknuti klerik Alireza Arafi.

Prema iranskom ustavu, novog vrhovnog vođu bira Vijeće stručnjaka, koje broji 88 izabranih članova. Podsjetimo, Izrael je ranije gađao zgradu ovog Vijeća u svetom gradu Qomu, iako su mediji tvrdili da se Vijeće sastalo kako bi izabralo novog vođu, Iran je demantovao, navodeći da je zgrada bila prazna i da datum izbora još nije određen.