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Iran prijeti EU zemljama: "Pridružite li se napadima, postajete legitimne mete"

Bilo koja zemlja koja se pridruži agresiji protiv Irana, definitivno će također postati legitimna meta Iranu za odmazdu, rekao je Taht-Ravanči

Madžid Taht-Ravanči. Platforma X

M. Až.

6.3.2026

Zamjenik ministra vanjskih poslova Irana Madžid Taht-Ravanči upozorio je zemlje članice Europske unije da one koje se uključe u napade SAD-a i Izraela na Iran postaju "legitimne mete" Teherana.

- Bilo koja zemlja koja se pridruži agresiji protiv Irana, pridruži se Americi i Izraelu u agresiji protiv Irana, definitivno će također postati legitimna meta Iranu za odmazdu - izjavio je Taht-Ravanči u intervjuu televiziji France 24.

Iako su neke članice EU-a, poput Francuske, Grčke i Italije, poslale svoje ratne brodove prema Bliskom istoku, većina visokih zvaničnika osudila je iranske napade u regiji, pozivajući na okončanje sukoba i diplomatsko rješenje.

Njemački kancelar Fridrih Merc izjavio je u petak da Berlin radi s partnerima na pronalasku načina za okončanje borbi s Iranom, dodavši da njegova zemlja dijeli ciljeve Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

Najžešći kritičar američko-izraelske intervencije je španjolski premijer Pedro Sančez, koji je više puta osudio bombardiranje Irana, nazvavši ga nepromišljenim i nezakonitim, te je zabranio korištenje američkih aviona iz pomorskih i zračnih baza u južnoj Španiji za napad na Teheran.

# IRAN
# EU
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