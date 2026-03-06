Izrael se oglasio nakon napada na vozilo UN-a: "Slučajno smo ih pogodili"

Izraelska vojska saopćila je u petak da je projektil ispaljen s njenog ratnog broda dan ranije nenamjerno pogodio kamion za gorivo agencije Ujedinjenih nacija u Gazi. Incident je potaknuo ovu međunarodnu organizaciju da zatraži potpunu istragu, prenosi Reuters.

Ured Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), koji nadgleda distribuciju goriva u Gazi, naveo je da je prazan kamion pogođen u četvrtak oko pet sati ujutro, te da je projektil došao iz pravca mora. U napadu niko nije povrijeđen, ali je na vozilu pričinjena materijalna šteta.

UNOPS traži istragu

- Naši timovi svakodnevno preuzimaju ogromne rizike kako bi održali humanitarne operacije i usluge ključne za život", poručio je izvršni direktor UNOPS-a Horhe Moreira da Silva (Jorge Moreira da Silva), pozivajući na hitnu istragu.

- Oni ne bi smjeli raditi pod paljbom - dodao je.

Izraelska vojska je, odgovarajući na upit Reutersa, navela da se incident dogodio tokom odbrambene pomorske aktivnosti, te da je projektil odstupio od planirane putanje. Prema njihovim riječima, kamion je pretrpio "manju štetu", ali nisu precizirali koja je vrsta municije ispaljena niti koja je bila prvobitna meta.

- Incident je razmotren i u skladu s tim su izvučene pouke - naveli su iz izraelske vojske, bez dodatnih objašnjenja.

Kretanje kamiona bilo unaprijed najavljeno

Iz UNOPS-a su istaknuli da je kamion u trenutku napada bio na putu prema prelazu Kerem Šalom. Naglašeno je da je njegovo kretanje bilo unaprijed koordinirano i najavljeno izraelskim vlastima.