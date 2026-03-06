Putin razgovarao s iranskim predsjednikom, pozvao na prekid vatre

Ruski predsjednik Vladimir Putin (Vladimir Putin) obavio je telefonski razgovor s iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom (Masoud Pezeshkian) o aktuelnom ratu na Bliskom istoku.

Tokom razgovora Putin je ponovio poziv na hitan prekid vatre i povratak "političkom i diplomatskom rješenju", saopćeno je iz Kremlja.

Iranski predsjednik zahvalio je Rusiji na podršci i solidarnosti te je Putina upoznao s najnovijim razvojem događaja u ratu, navodi se u saopćenju.

Razgovor dolazi nakon izvještaja prema kojima Moskva Teheranu dostavlja obavještajne podatke koji bi mogli pomoći Iranu u napadima na američke ciljeve u regiji.

Iran je dugogodišnji blizak saveznik Rusije, ali Moskva za sada ne pokazuje spremnost da se direktno uključi u sukob. Razlog je, između ostalog, to što je rusko rukovodstvo trenutno fokusirano na rat protiv Ukrajine, dok istovremeno nastoji izbjeći narušavanje odnosa s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Donald Trump) zbog situacije u Iranu.