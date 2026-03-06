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NA LIBANSKOJ GRANICI

U napadu Hezbolaha ranjen sin izraelskog ministra

Sin izraelskog ministra finansija Bezalela Smotriča ranjen je tokom operacija izraelske vojske na granici s Libanom

Bezalel Smotrič. Platforma X

M. Až.

6.3.2026

Sin izraelskog ministra finansija Bezalela Smotriča (Bezalel Smotrich) ranjen je tokom operacija izraelske vojske na granici s Libanom, objavili su izraelski mediji. Prema prvim informacijama, zadobio je lakše povrede i nalazi se u stabilnom stanju.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac (Israel Katz) poželio je brz oporavak Smotričevom sinu.

- Želim što brži oporavak sinu ministra Smotriča, koji je ranjen u Libanu dok je obavljao svoju dužnost protiv terorističke organizacije Hezbolah. Podrška svim borcima IDF-a koji se hrabro i predano bore za sigurnost države Izrael. Cijeli izraelski narod stoji iza tebe i ponosan je na tebe - napisao je Kac na društvenim mrežama.

Ministar Becalel Smotrič ranije je ispratio sina u redove izraelske vojske.

# IZRAEL
# HEZBOLAH
# BEZALEL SMOTRICH
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