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RAZORAN NAPAD

Iran sravnio sa zemljom američke radare u Kuvajtu

Prema dostupnim vizuelnim dokazima, gotovo svi radarski sistemi u ovoj strateški važnoj američkoj bazi potpuno su uništeni

Uništeni američki radari. Platforma X

M. Až.

6.3.2026

Najnoviji satelitski snimci baze Kamp Arifdžan (Camp Arifjan) u Kuvajtu otkrili su razmjere razornog napada koji se pripisuje Iranu. Prema dostupnim vizuelnim dokazima, gotovo svi radarski sistemi u ovoj strateški važnoj američkoj bazi potpuno su uništeni.

Kamp Arifdžan služi kao glavno logističko i komandno čvorište za američke snage na Bliskom istoku, a onesposobljavanje radarske mreže predstavlja ozbiljan udarac protivvazdušnoj odbrani čitave regije.

Dok se čekaju zvanične potvrde o eventualnim žrtvama i planovima za obnovu sistema, vojni analitičari upozoravaju da bi ovaj potez mogao izazvati novi talas destabilizacije na relaciji Teheran – Vašington.

# KUVAJT
# IRAN
# SAD
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