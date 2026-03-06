Iran sravnio sa zemljom američke radare u Kuvajtu

Najnoviji satelitski snimci baze Kamp Arifdžan (Camp Arifjan) u Kuvajtu otkrili su razmjere razornog napada koji se pripisuje Iranu. Prema dostupnim vizuelnim dokazima, gotovo svi radarski sistemi u ovoj strateški važnoj američkoj bazi potpuno su uništeni.

Kamp Arifdžan služi kao glavno logističko i komandno čvorište za američke snage na Bliskom istoku, a onesposobljavanje radarske mreže predstavlja ozbiljan udarac protivvazdušnoj odbrani čitave regije.

Dok se čekaju zvanične potvrde o eventualnim žrtvama i planovima za obnovu sistema, vojni analitičari upozoravaju da bi ovaj potez mogao izazvati novi talas destabilizacije na relaciji Teheran – Vašington.