Rijad aktivirao tajne kanale s Teheranom, očajnički traže prekid vatre

Saudijski zvaničnici su proteklih dana hitno aktivirali svoje tajne diplomatske kanale prema Iranu s ciljem smirivanja napetosti i sprečavanja daljeg širenja sukoba, navode izvori koji su željeli ostati anonimni zbog osjetljivosti razgovora. Prema njihovim riječima, ove napore podržava i nekoliko evropskih i bliskoistočnih država.

Online sastanci kao mjera opreza

Saudijska Arabija je jučer izrazila zabrinutost da bi Iran mogao pokušati ciljati visoke zvaničnike u Kraljevstvu, bilo direktno ili putem Huta u Jemenu.

Jedna od mjera opreza koju je Rijad usvojio od početka izraelsko-američkog rata protiv Irana je održavanje sastanaka ministara i drugih visokih zvaničnika putem video-linka. Prema izvorima, saudijski lideri obično ne praktikuju video sastanke na visokom nivou tokom rutinskih perioda, što ukazuje na ozbiljnost trenutne situacije.

Napad dronovima na Rijad

Saudijska Arabija se već našla na meti iranskih bespilotnih letjelica. U utorak su dva iranska drona napala stanicu CIA-e smještenu u kompleksu američke ambasade u glavnom gradu Saudijske Arabije.

Iako su i američka i saudijska vlada potvrdile da su dronovi pogodili kompleks ambasade, nijedna strana nije otkrila da je obavještajni centar agencije bio među pogođenim metama.

Interno upozorenje američkog State Departmenta pokazalo je da je napad uzrokovao urušavanje dijela krova ambasade, dok je unutrašnjost zgrade bila ispunjena dimom, uz značajnu konstruktivnu štetu.