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BROJ ŽRTAVA

Iranski ambasador u UN-u: U američko-izraelskim napadima poginulo više od 1300 civila

Hiljade ljudi su ranjene, a broj i dalje raste, rekao je

Amir Said Iravani. Platforma X

M. Až.

6.3.2026

Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Said Iravani (Amir Saeid Iravani) izjavio je da je od početka američko-izraelskih napada na Iran poginulo 1332 civila.

Govoreći novinarima u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, Iravani je rekao da podaci iranskog Crvenog polumjeseca pokazuju da među poginulima ima žena i djece.

- Hiljade ljudi su ranjene, a broj i dalje raste - rekao je.

Dodao je da su, prema tvrdnjama Irana, škole, bolnice i druga civilna infrastruktura bili "namjerno" gađani.

Sjedinjene Američke Države odbacuju optužbe da ciljaju civilnu infrastrukturu, ali su saopćile da istražuju smrtonosni napad na školu za djevojčice u Iranu. Izrael, s druge strane, optužuje Iran da napada izraelske civile.

# UN
# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# AMIR SAEID IRAVANI
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