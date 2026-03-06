Iranski ambasador u UN-u: U američko-izraelskim napadima poginulo više od 1300 civila

Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Said Iravani (Amir Saeid Iravani) izjavio je da je od početka američko-izraelskih napada na Iran poginulo 1332 civila.

Govoreći novinarima u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, Iravani je rekao da podaci iranskog Crvenog polumjeseca pokazuju da među poginulima ima žena i djece.

- Hiljade ljudi su ranjene, a broj i dalje raste - rekao je.

Dodao je da su, prema tvrdnjama Irana, škole, bolnice i druga civilna infrastruktura bili "namjerno" gađani.

Sjedinjene Američke Države odbacuju optužbe da ciljaju civilnu infrastrukturu, ali su saopćile da istražuju smrtonosni napad na školu za djevojčice u Iranu. Izrael, s druge strane, optužuje Iran da napada izraelske civile.