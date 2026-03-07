Uznemirujuće / Objavljen snimak izraelsko-američkog udara kod škole u Iranu: Djeca panično bježala s igrališta nakon raketiranja

Objavljen je uznemirujući snimak nadzornih kamera koji prikazuje dramatičan trenutak kada je američko-izraelski projektil pogodio područje u blizini muške škole u iranskom gradu Kazvin. U napadu koji je izazvao paniku i haos poginuo je najmanje jedan učenik.

Na snimku se vidi kako djeca, koja su se u tom trenutku nalazila u školskom dvorištu, iznenada shvataju šta se događa i počinju panično trčati prema zgradi škole. Kamere u hodnicima zabilježile su dramatične prizore guranja, padova i vriske, dok nastavnici pokušavaju usmjeriti učenike na sigurno.

Ovaj tragični događaj dešava se u trenutku kada sukob ulazi u sedmi dan. Prema dostupnim podacima, broj žrtava je izuzetno visok. Od subote je u američko-izraelskim napadima na Iran ubijeno najmanje 1.332 ljudi.

Iranska novinska agencija Fars navodi da su, osim škole u Kazvinu, projektili pogodili još dvije škole jugozapadno od Teherana.

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) poručio je da ne vidi prostor za kompromis. Naveo je da od Irana traži "bezuvjetnu predaju", upozorivši da bez ispunjenja tog uslova neće biti nikakvog mirovnog sporazuma.