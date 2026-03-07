Izrael: Iran je lansirao novi val raketa prema nama, radimo na presretanju

Izraelska vojska saopštila je da je iz Irana lansiran novi niz projektila prema teritoriji Izraela.
RAT NA BLISKOM ISTOKU
U najnovijoj objavi na Telegramu, izraelske obrambene snage (IDF) istaknule su da njihovi sistemi rade na presretanju raketa i neutralisanju prijetnje
Tel Aviv. Platforma X
Izraelska vojska saopštila je da je iz Irana lansiran novi niz projektila prema teritoriji Izraela.
U najnovijoj objavi na Telegramu, izraelske obrambene snage (IDF) istaknule su da njihovi sistemi rade na presretanju raketa i neutralisanju prijetnje.
Stanovnicima pogođenih područja izdana je sigurnosna uputa.
- Nakon što dobiju upozorenje, građani trebaju odmah otići u sklonište i ostati tamo do daljnje obavijesti - poručila je izraelska vojska.
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