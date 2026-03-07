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MASOVNA OTMICA

U Nigeriji islamisti oteli više od 300 ljudi, uključujući i žene i djecu

Naoružani napadači upali su danas u grad Ngoše u saveznoj državi Borno

Nigerijska vojska. AP

M. Až.

7.3.2026

Više od 300 ljudi, uključujući žene i djecu, oteto je u napadu islamističkih militanata na grad Ngoše na sjeveroistoku Nigerije, saopštili su zvaničnici.

Naoružani napadači upali su danas u grad Ngoše u saveznoj državi Borno, na sjeveroistoku Nigerije, izjavio je Bulama Sava, zvaničnik iz oblasti Gvoza, prenosi Sky News.

Nijedna grupa za sada nije preuzela odgovornost za napad, ali se vjeruje da je riječ o odmazdi nakon što je nigerijska vojska ubila trojicu komandanata militantne grupe Boko Haram.

Portparol nigerijske vojske Uba Sani rekao je da su od srijede do danas zabilježeni i odvojeni napadi u mjestima Konduga, Marte, Džakana i Mainok.

On je naveo da su vojnici odbili te napade i da je "više hrabrih vojnika poginulo na dužnosti", uključujući i jednog visokog oficira.

Nisu saopćeni precizni podaci o vojnim niti civilnim žrtvama.

Masovne otmice postaju sve češće u Nigeriji, gdje naoružane grupe napadaju udaljene zajednice u kojima je prisustvo države i sigurnosnih snaga slabo.

# OTMICA
# NIGERIJA
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