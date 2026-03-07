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OPSEŽAN VAL NAPADA

Snažne eksplozije u Teheranu, vojska SAD poručila: Ne planiramo usporiti

Američke snage pogodile su više od 3.000 ciljeva u prvoj sedmici operacije Epic Fury

Snažne eksplozije u Teheranu. Screenshot

A. O.

7.3.2026

Iranska poluslužbena novinska agencija Mehr objavila je snimke koje prikazuju razmjere štete u Teheranu u ranim jutarnjim satima u subotu, nakon što je Izrael pokrenuo opsežan val napada. Prema navodima agencije Mehr, pogođen je i gradski aerodrom. 

Korišteno je 80 borbenih aviona.

Ranije su objavljeni dramatični snimci plamena i snažnih eksplozija na zračnoj luci Mehrabad u Teheranu, kao i prizori aviona zahvaćenih vatrom. Za sada nije poznato da li je neki avion direktno pogođen tokom napada.

- Izrael je napadao, a u jednom od posljednjih napada pogođen je zapadni dio Teherana i zračna luka Mehraba - kaže voditelj u videu koji je objavio Mehr.

- U napadima stvorili su veliku rupu u tlu na autocesti Ayatollah Saeedi, što je poremetilo saobraćaj - navodi se u videu dok se vide ljudi okupljeni oko velike rupe na cesti.

Na snimku se također vide veliki stubovi tamnog dima koji se uzdižu iznad Teherana u daljini, a za koje se navodi da označavaju lokacije napada.

Istovremeno je američko zapovjedništvo na mreži X saopćilo:

- Američke snage pogodile su više od 3.000 ciljeva u prvoj sedmici operacije Epic Fury. Ne planiramo usporiti."

# NAPAD
# TEHERAN
# IZRAEL
# IRAN
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