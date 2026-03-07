Snažne eksplozije u Teheranu, vojska SAD poručila: Ne planiramo usporiti

Iranska poluslužbena novinska agencija Mehr objavila je snimke koje prikazuju razmjere štete u Teheranu u ranim jutarnjim satima u subotu, nakon što je Izrael pokrenuo opsežan val napada. Prema navodima agencije Mehr, pogođen je i gradski aerodrom.

Korišteno je 80 borbenih aviona.

Ranije su objavljeni dramatični snimci plamena i snažnih eksplozija na zračnoj luci Mehrabad u Teheranu, kao i prizori aviona zahvaćenih vatrom. Za sada nije poznato da li je neki avion direktno pogođen tokom napada.

- Izrael je napadao, a u jednom od posljednjih napada pogođen je zapadni dio Teherana i zračna luka Mehraba - kaže voditelj u videu koji je objavio Mehr.

- U napadima stvorili su veliku rupu u tlu na autocesti Ayatollah Saeedi, što je poremetilo saobraćaj - navodi se u videu dok se vide ljudi okupljeni oko velike rupe na cesti.