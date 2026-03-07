Američko Ministarstvo pravde objavilo FBI zapise o navodnom seksualnom napadu na Trampa

Američko Ministarstvo pravde u jeku napada na Iran objavilo je tri zapisa FBI intervjua sa ženom koja tvrdi da je tadašnji predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) seksualno napao dok je bila tinejdžerka, nakon što ju je, prema njenim tvrdnjama, s njim upoznao Džefri Epstin (Jeffrey Epstein), piše Politico.

Prema sažecima FBI-ja, poznatim kao FBI 302 izvještaji, glavna tvrdnja žene je da je Tramp reagovao nasilno nakon što ga je ugrizla kada je navodno pokušao prisiliti na oralni seks.

Tri dokumenta objavljena su dok demokrate istražuju da li je Ministarstvo pravde namjerno zadržalo materijale koji uključuju optužbe za seksualni napad protiv Trampa.

Tramp je negirao bilo kakvu krivicu u vezi s optužbama povezanim s Epstinom, a protiv njega nije podignuta optužnica u tom slučaju. Nema dokaza da je Tramp bio dio Epstinove mreže za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Mnogi objavljeni dokumenti nemaju dodatnu potvrdu niti širi kontekst događaja.

Reakcija Bijele kuće

Glasnogovornica Bijele kuće, Kerolajn Livit (Karoline Leavitt), nazvala je optužbe „potpuno neutemeljenim tvrdnjama bez vjerodostojnih dokaza, koje dolaze od, kako je rekla, mentalno nestabilne žene s opsežnom kriminalnom prošlošću“.

- Potpunu neutemeljenost ovih optužbi potvrđuje i činjenica da je Ministarstvo pravde Džoa Bajdena (Joe Biden) za njih znalo četiri godine i nije ništa poduzelo, jer su znali da predsjednik Tramp nije učinio ništa pogrešno. Kao što smo mnogo puta rekli, predsjednik Tramp je potpuno oslobođen krivice objavom Epstinovih dokumenata - navela je Livit.

Detalji optužbi

Dokumenti, datirani između augusta i oktobra 2019. godine, opisuju da je žena, čije je ime uklonjeno, tada imala između 13 i 15 godina. Navodi da ju je Epstin odveo u New York ili New Jersey, gdje ju je u vrlo visokoj zgradi s ogromnim prostorijama, prema njenim riječima, upoznao s Trampom. Ona tvrdi da mu se „nije svidjelo što sam bila dječačko-djevojačka“, što su istražitelji protumačili kao izraz tomboy.

Prema njenim tvrdnjama, u prostoriji su bili i drugi ljudi, ali se ne sjeća tačno ko. Tramp ih je, kako tvrdi, zamolio da napuste prostoriju, a zatim navodno rekao: „Dopusti da te naučim kako male djevojčice trebaju biti“. Potom je, kako tvrdi, otkopčao pantalone i spustio joj glavu prema svom polnom organu, a ona ga je ugrizla. Kao reakciju, Tramp ju je navodno povukao za kosu i udario u stranu glave.

FBI zapisi ne sadrže detalje o tome kako se incident završio niti kako je žena napustila prostor.

Prijetnje i prijave

Žena je navela da je primala niz prijetećih telefonskih poziva, uključujući jedan ostavljen na telefonu njenog kolege, ali namijenjen njoj. Smatrala je da su pozivi povezani s Epstinom, a u jednom trenutku je dodala da možda dolaze i od Trampa.

U posljednjem intervjuu FBI-a, agenti su je pitali o njenim optužbama protiv Trampa, navodeći da je on „aktuelni predsjednik SAD-a“. Ona je, prema zapisu, izrazila sumnju u svrhu davanja informacija u ovom trenutku svog života, s obzirom na veliku vjerovatnoću da se ništa ne može poduzeti.

Ranije optužbe protiv Trampa

Tramp se ranije suočavao s optužbama za seksualni napad i seksualno nedolično ponašanje, uključujući navode više žena tokom predsjedničke kampanje 2016. godine.

Godine 2023. savezna porota proglasila ga je odgovornim za seksualno zlostavljanje i klevetu spisateljice E. Džin Kerol (E. Jean Carroll), koja je tvrdila da ju je Tramp silovao u robnoj kući na Manhattanu 1990-ih, a potom negirao njene navode i nazvao lažljivicom. Tramp je zatražio od Vrhovnog suda poništavanje presude od 5 miliona dolara.

Kerol je također dobila presudu od 83,3 miliona dolara 2024. godine nakon što je druga porota zaključila da ju je Tramp oklevetao dodatnim izjavama o istim optužbama.

Istraga Kongresa

Odbor Predstavničkog doma za nadzor i reformu vlade istražuje da li su dokumenti povezani s Epstinom nepravilno zadržani izvan javnosti.

„Posljednjih nekoliko sedmica demokrati u Odboru za nadzor istražuju postupanje FBI-ja u vezi s optužbama iz 2019. o seksualnom napadu na maloljetnicu koje je iznijela preživjela žrtva protiv predsjednika Donalda Trampa“, rekao je zastupnik Robert Garsija (Robert Garcia), vodeći demokratski član odbora.