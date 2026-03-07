Tramp okuplja latinoameričke lidere u "Štitu Amerika" dok sukobi s Iranom potresaju svijet

Predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) u subotu će se okupiti s liderima latinoameričkih zemalja u svom golf klubu u blizini Miamija, dok njegova administracija nastoji pokazati da je i dalje posvećena jačanju fokusa američke vanjske politike na Zapadnu hemisferu, uprkos istovremenom suočavanju s krizama širom svijeta.

Skup, nazvan samit „Štit Amerika“, dolazi samo dva mjeseca nakon što je Tramp naredio smionu američku vojnu operaciju za hapšenje venezuelanskog predsjednika Nikolasa Madura (Nicolás Maduro) i prebacivanje njega i njegove supruge u SAD kako bi se suočili s optužbama za narkoterorizam.

Još veći odjek izazvala je Trampova odluka da se prije sedam dana udruži s Izraelom u pokretanju rata protiv Irana, sukoba koji je već odnio stotine života, potresao globalna tržišta i dodatno destabilizirao širi Bliski istok.

Ograničeno vrijeme

Tramp će imati ograničeno vrijeme za susret s latinoameričkim liderima, jer treba odletjeti i u vojnu bazu Dover u državi Delaware kako bi prisustvovao dostojanstvenom transferu posmrtnih ostataka šest američkih vojnika ubijenih u napadu dronom na komandni centar u Kuvajtu, dan nakon što su SAD i Izrael pokrenuli vojnu kampanju protiv Irana.

Ipak, kroz ovaj samit Tramp će nastojati makar nakratko preusmjeriti pažnju na Zapadnu hemisferu. Obećao je da će ponovo uspostaviti dominaciju SAD-a u regionu i suprotstaviti se onome što vidi kao godine kineskog ekonomskog prodora u „američkom dvorištu“.

- Pod prethodnim liderima opsjeli su nas svi drugi teatri i sve druge granice u svijetu osim naše vlastite - rekao je ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) regionalnim liderima i ministrima odbrane koji su se ove sedmice okupili na Floridi na razgovorima o suzbijanju narko-kartela.

- Ti su naši elitisti smanjili našu moć i prisustvo u ovoj hemisferi, opredjeljujući se za benigno zapostavljanje koje nije bilo nimalo benigno.“

Potvrda učešća

Lideri Argentine, Bolivije, Čilea, Kostarike, Dominikanske Republike, Ekvadora, Salvadora, Gvajane, Hondurasa, Paname, Paragvaja te Trinidada i Tobaga potvrdili su učešće na skupu u kompleksu Trump National Doral Miami, golf resortu u kojem je Tramp planirao ugostiti i samit Grupe 20 kasnije ove godine.

Ideja za samit istomišljenika konzervativaca iz čitave hemisfere iznikla je iz ostataka onoga što je trebalo biti deseto izdanje Samita Amerika, koje je otkazano tokom prošlogodišnjeg gomilanja američkih snaga u blizini obale Venezuele.

Dominikanska Republika, kao domaćin, pod pritiskom Bijele kuće zabranila je učešće Kube, Nikaragve i Venezuele na regionalnom skupu. No, nakon što su ljevičarski lideri u Kolumbiji i Meksiku zaprijetili bojkotom u znak protesta – i bez Trampove jasne potvrde da će prisustvovati – predsjednik Dominikanske Republike Luis Abinader u posljednjem trenutku je odlučio odgoditi događaj, pozivajući se na „duboke podjele“ u regionu.

Naziv „Štit Amerika“ treba da oslikava Trampovu viziju politike „America First“ prema regionu, koja podrazumijeva korištenje američkih vojnih i obavještajnih kapaciteta kakvi u ovoj hemisferi nisu viđeni još od kraja Hladnog rata.

Ipak, na skupu će izostati dvije najveće regionalne sile – Brazil i Meksiko, kao i Kolumbija, koja je decenijama ključni partner SAD-a u borbi protiv narkotika u regionu.

Ričard Feinberg (Richard Feinberg), koji je dok je radio u Vijeću za nacionalnu sigurnost u Klintonovoj (Clinton) administraciji pomagao u planiranju prvog Samita Amerika 1994. godine, kaže da je kontrast ogroman.

- Prvi Samit Amerika, s 34 zemlje i pomno ispregovaranom, sveobuhvatnom agendom za regionalnu konkurentnost, odašiljao je poruku uključenosti, konsenzusa i optimizma. Na brzinu sazvani mini-samit Štit Amerika priziva sliku defanzive, s tek desetak učesnika okupljenih oko jedne dominantne ličnosti - kaže Feinberg, danas profesor emeritus na Univerzitetu Kalifornija u San Diegu.

Otkako se vratio u Bijelu kuću, Tramp je suprotstavljanje kineskom utjecaju u Zapadnoj hemisferi postavio među svoje najveće prioritete.

Njegova strategija nacionalne sigurnosti hvali ono što naziva „Trampovim korelarom“ na Monroovu doktrinu iz 19. stoljeća – koja je nastojala spriječiti evropske intervencije u Amerikama – sada usmjerenim na kineske infrastrukturne projekte, vojnu saradnju i ulaganja u resursno intenzivne industrije u regionu.

Prvi primjer tog agresivnijeg pristupa bilo je Trampovo snažno pritiskanje Paname da odustane od kineske Inicijative Pojas i put te preispita dugoročne ugovore o koncesiji na luke koje drži kompanija sa sjedištem u Hong Kongu, uz američke prijetnje da bi mogli ponovo preuzeti kontrolu nad Panamskim kanalom.

Nedavna akcija SAD-a u kojoj je uhapšen Maduro i Trampovo obećanje da će „preuzeti vođenje“ Venezuele prijete da poremete isporuke nafte u Kini – koja je bila najveći kupac venezuelanske nafte prije upada – i da u orbitu Washingtona privuku jednog od najbližih kineskih saveznika u regionu. Tramp bi kasnije ovog mjeseca trebao otputovati u Peking na sastanak s kineskim predsjednikom Si Đinpingom (Xi Jinping).