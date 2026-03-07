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RANO JUTROS

Saudijske snage presrele rakete i dronove u napadu na bazu Prince Sultan

Trenutno nije dostupno više zvaničnih informacija o ovom napadu

Lansirane balističke rakete, Saudijska Arabija ih sve uništila. Screenshot / Platforma X

A. O.

7.3.2026

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije saopćilo je da su presretnute i uništene još dvije balističke rakete koje su bile lansirane prema Prince Sultanovoj bazi.

Rano jutros, pojasnili su da su saudijske snage na jugu zemlje uništile četiri drona, kao i jednu ranije lansiranu balističku raketu koja je također bila usmjerena prema Prince Sultanovoj zračnoj bazi.

Ova baza predstavlja jednu od najvećih vojnih zračnih baza u Saudijskoj Arabiji i smještena je blizu grada Al-Kharj, oko 80 kilometara jugoistočno od Rijada.

Trenutno nije dostupno više zvaničnih informacija o ovom napadu.

U međuvremenu, Izrael je u novom valu napada jutros ponovo gađao Bejrut i Teheran, dok su u Dubaiju sirene oglašene zbog potencijalnog raketnog udara.

S druge strane, stanovnici širom Izraela od jutros su u skloništima nakon upozorenja i jakih detonacija izazvanih iranskim napadima.

# SAUDIJSKA ARABIJA
# RAKETE
# BAZA PRINCE SULTAN
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