Saudijske snage presrele rakete i dronove u napadu na bazu Prince Sultan

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije saopćilo je da su presretnute i uništene još dvije balističke rakete koje su bile lansirane prema Prince Sultanovoj bazi.

Rano jutros, pojasnili su da su saudijske snage na jugu zemlje uništile četiri drona, kao i jednu ranije lansiranu balističku raketu koja je također bila usmjerena prema Prince Sultanovoj zračnoj bazi.

Ova baza predstavlja jednu od najvećih vojnih zračnih baza u Saudijskoj Arabiji i smještena je blizu grada Al-Kharj, oko 80 kilometara jugoistočno od Rijada.

Trenutno nije dostupno više zvaničnih informacija o ovom napadu.

U međuvremenu, Izrael je u novom valu napada jutros ponovo gađao Bejrut i Teheran, dok su u Dubaiju sirene oglašene zbog potencijalnog raketnog udara.

S druge strane, stanovnici širom Izraela od jutros su u skloništima nakon upozorenja i jakih detonacija izazvanih iranskim napadima.