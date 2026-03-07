Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ZAMJENIK MINISTRA PORUČIO

Iran upozorava Evropu: Ko stane uz SAD i Izrael, biće meta naših napada

Teheran je već obavijestio Evropljane i sve ostale da treba da budu oprezni i da se ne uključuju u ovaj agresivni rat protiv Irana, kaže Taht-Ravanči

Madžid Taht-Ravanči. Screenshot / France24

A. O.

7.3.2026

Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova, Madžid Taht-Ravanči (Majid Takht-Ravanchi), izjavio je sinoć da je Teheran obavijestio evropske i druge zemlje da će biti legitimne mete iranskih napada ukoliko se uključe u rat protiv Irana, na strani Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Izraela (Israel).

- Teheran je već obavijestio Evropljane i sve ostale da treba da budu oprezni i da se ne uključuju u ovaj agresivni rat protiv Irana. Ako se bilo koja zemlja pridruži Americi i Izraelu u agresiji protiv Irana, bit će i legitimna meta iranske odmazde - rekao je Taht-Ravanči (Majid Takht-Ravanchi) u intervjuu za France 24.

On je potvrdio da Iran napada kurdske grupe u susjednom Iraku (Iraq), nakon objavljivanja izvještaja da CIA i Mosad (Mossad) naoružavaju te grupe.

"Ako postoji potreba da zaštitimo naš suverenitet, definitivno ćemo to učiniti", istakao je Taht-Ravanči (Majid Takht-Ravanchi).

# TEHERAN
# IRAN
# MAJID TAKHT-RAVANCHI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (13)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.