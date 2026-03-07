Iran upozorava Evropu: Ko stane uz SAD i Izrael, biće meta naših napada

Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova, Madžid Taht-Ravanči (Majid Takht-Ravanchi), izjavio je sinoć da je Teheran obavijestio evropske i druge zemlje da će biti legitimne mete iranskih napada ukoliko se uključe u rat protiv Irana, na strani Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Izraela (Israel).

- Teheran je već obavijestio Evropljane i sve ostale da treba da budu oprezni i da se ne uključuju u ovaj agresivni rat protiv Irana. Ako se bilo koja zemlja pridruži Americi i Izraelu u agresiji protiv Irana, bit će i legitimna meta iranske odmazde - rekao je Taht-Ravanči (Majid Takht-Ravanchi) u intervjuu za France 24.

On je potvrdio da Iran napada kurdske grupe u susjednom Iraku (Iraq), nakon objavljivanja izvještaja da CIA i Mosad (Mossad) naoružavaju te grupe.

"Ako postoji potreba da zaštitimo naš suverenitet, definitivno ćemo to učiniti", istakao je Taht-Ravanči (Majid Takht-Ravanchi).