Američki bombarder B-1 Lancer sletio u Evropu: Sposoban nositi 24 rakete

Američki strateški bombarder B-1 Lancer sletio je u Veliku Britaniju u trenutku pojačanih napetosti na Bliskom istoku i upozorenja iz Vašingtona (Washingtona) o mogućem povećanju napada na Iran.

Ovaj bombarder dug je oko 44,5 metara, raspon krila mu iznosi približno 41,8 metara, a težak je oko 86 tona. Prema podacima kompanije Boeing, riječ je o jednom od najbržih bombardera američkog ratnog zrakoplovstva, koji može razviti brzinu veću od 1.450 kilometara na sat.

"Kost" ima napredne radarske i GPS sisteme koji pomažu posadi u napadu na ciljeve, kao i elektroničke ometače, radarska upozorenja i sistem mamaca kako bi se izbjeglo otkrivanje od strane neprijatelja.

Precizno gađanje

Letjelica, poznata pod nadimkom "The Bone", opremljena je naprednim radarskim i GPS sistemima za precizno gađanje ciljeva. Uz to posjeduje elektronske sisteme ometanja, radarska upozorenja i mamce koji joj pomažu da izbjegne neprijateljsku detekciju.

Bombarder, kojim upravlja posada od četiri člana, može nositi do 34 tone oružja i opreme, uključujući i do 24 krstareće rakete. U prošlosti je korišten u vojnim operacijama u Siriji, Libiji, Afganistanu i Iraku.

Jedan od ovih bombardera snimljen je kako slijeće u bazu RAF Fairford u Gloucestershireu. Dolazak američkih aviona uslijedio je nakon što je britanski premijer Keir Starmer odobrio Sjedinjenim Američkim Državama mogućnost izvođenja odbrambenih udara na iranske raketne ciljeve iz britanskih baza.