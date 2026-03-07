Sukob u Iranu: Trampova administracija podijeljena, američki zvaničnici u žestokoj raspravi o slanju trupa

Ministar odbrane SAD Pit Hegset (Pete Hegseth) i državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) ušli su u žestoku raspravu oko vojne operacije u Iranu, navodi britanski The Independent. Hegset podržava slanje američkih trupa na teren, dok je Rubio oprezan, svjestan protivljenja javnosti mogućem uvlačenju SAD u dugotrajan rat. Bivši visoki zvaničnik vojske rekao je da je Rubio uznemiren Hegsetovim javnim izjavama o operaciji.

Pentagon je tvrdnje nazvao “100% LAŽNE VIJESTI”, dok State department nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar. Najviši zvaničnici administracije nisu u potpunosti isključili mogućnost raspoređivanja američkih trupa u Iran. Predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je za The New York Post da nema “nervozu” oko slanja Amerikanaca u sukob. Hegset je naglasio da operacija neće trajati beskonačno: “Ovo nije Irak. Naša generacija zna bolje, a zna i ovaj predsjednik.” Tramp je procijenio da bi kampanja mogla trajati četiri do pet sedmica, uz mogućnost dužeg angažmana.

Sukob u regiji eskalirao je protekle sedmice. Iranski dronovi pogodili su Azerbejdžan, dok su dodatni napadi prijavljeni u Iraku, Izraelu, Kataru, Kuvajtu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ubijeno je šest američkih vojnika. Američka vojska saopćila je da je “pogodila ili potopila” više od 30 iranskih brodova, uključujući jedan u Indijskom okeanu. Napadi SAD i Izraela u Iranu tokom vikenda usmrtili su preko 1.000 ljudi, uključujući 175 učenika u školi u blizini Ormuskog moreuza, prema Iranskom Crvenom polumjesecu. Ajatolah Ali Hamnei (Ali Khamenei), vrhovni vođa Irana, također je poginuo zajedno sa nekoliko članova porodice, navode iranski državni mediji.

State department evakuiše Amerikance blokirane na Bliskom istoku, dok Ministarstvo odbrane pojačava broj osoblja za prikupljanje obavještajnih podataka, što ukazuje da administracija nije bila spremna za širi sukob. Bivši američki diplomata Džerald Fajerštajn (Gerald Feierstein) opisao je situaciju kao “ad hoc operaciju u kojoj se činilo da niko nije vjerovao da je vojna akcija neizbježna. Izgleda kao da su se probudili u subotu ujutru i odlučili da započnu rat.”

Administracija je dala različita objašnjenja napadima. Potpredsjednik Džej Di Vens (Jay D. Vance) rekao je da je cilj spriječiti Iran da razvije nuklearno oružje, dok je Rubio istakao da je reakcija SAD bila zbog Izraelovog plana napada – komentare koje je kasnije povukao. Tramp je pozvao iranski narod da “vrati svoju zemlju” i izrazio želju za promjenom režima. Demokratski zakonodavci osudili su kampanju kao nezakonitu i nerazumnu, dok su neki republikanci javno podržali predsjednika, a privatno izrazili zabrinutost. Poslanik Ro Kan (Ro Khanna) upozorio je da napadi predstavljaju izdaju dijela baze MAGA, koja nije željela još jedan rat na Bliskom istoku.