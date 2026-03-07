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RUKA SARADNJE

Pezeškijan se izvinio susjednim državama nakon iranskih udara: Ove zemlje više neće biti meta napada

U međuvremenu su zemlje Zaljeva saopćile da su presrele nove balističke rakete i dronove tokom najnovijeg vala iranskih napada

Masud Pezeškijan. AP Photo / Vahid Salemi

Z. V.

7.3.2026

Iranski predsjednik  Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) izjavio je da je iransko privremeno vijeće za upravljanje državom donijelo odluku prema kojoj susjedne zemlje više neće biti meta napada, osim u slučaju da napadi na Iran poteknu s njihove teritorije.

U obraćanju javnosti, Pezeškijan je, prema navodima iranskih državnih medija, uputio i izvinjenje susjednim državama zbog udara koji su izvedeni proteklih dana.

- Izvinjavam se susjednim zemljama. Nemamo namjeru napadati druge države -  poručio je iranski predsjednik, dodajući da Iran pruža ruku saradnje regionalnim partnerima kako bi se ojačala sigurnost na Bliskom istoku.

Istovremeno je naglasio da Iran neće pristati na pritiske i zahtjeve za bezuslovnu predaju.

Njegova izjava dolazi nakon što je predsjednik Donald Tramp (Trump) poručio da Sjedinjene Američke Države neće započeti pregovore s Teheranom bez "bezuslovne predaje" Irana.

U međuvremenu su zemlje Zaljeva saopćile da su presrele nove balističke rakete i dronove tokom najnovijeg vala iranskih napada, dok su izraelski borbeni avioni izveli snažne zračne udare na Beirut i Teheran, dodatno povećavajući napetosti u regionu.

# IRAN
# ZEMLJE
# MASOUD PEZESHKIAN
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