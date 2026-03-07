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EMIRATI

Letovi ponovo uspostavljeni na aerodromu u Dubaiju nakon eksplozija

Iz kompanije su zahvalili putnicima na strpljenju i razumijevanju

Aviokompanija Emirates. dubai-immo.com

Z. V.

7.3.2026

Aviokompanija Emirates saopćila je da će danas ponovo normalno obavljati letove sa Dubai International Airport, nakon privremenog prekida operacija ranije tokom jutra.

Putnici koji imaju potvrđene rezervacije za popodnevne letove mogu se uputiti prema aerodromu, uključujući i one koji preko Dubaija nastavljaju putovanje na druge destinacije, pod uslovom da su i njihovi naredni letovi planirani prema redu letenja.

Iz kompanije su zahvalili putnicima na strpljenju i razumijevanju, naglasivši da sigurnost putnika i posade ostaje njihov apsolutni prioritet.

Letovi na aerodromu u Dubaiju jutros su privremeno obustavljeni nakon što su se iznad aerodroma čule eksplozije.

Prema informacijama Dubai Media Office, incident je okarakterisan kao manji događaj izazvan padom krhotina nakon presretanja projektila.

U saopćenju je istaknuto da su tvrdnje koje su se širile društvenim mrežama o većem napadu na aerodrom netačne.

# LETOVI
# DUBAI
# AVIOKOMPANIJA EMIRATES
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