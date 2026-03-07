Ruska raketa pogodila Harkov: Najmanje sedam mrtvih, desetine povrijeđenih, uključujući djecu

Najmanje sedam osoba je poginulo, a 10 drugih, uključujući troje djece, povrijeđeno je u subotu kada je ruska raketa pogodila petospratnu stambenu zgradu u Harkovu, drugom najvećem gradu Ukrajine, saopćili su zvaničnici.

Predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) osudio je napad i pozvao na međunarodnu reakciju. Naveo je da je Rusija tokom noći ispalila 29 raketa i 480 dronova, gađajući energetska postrojenja u Kijevu i drugim centralnim regijama, pri čemu je pričinjena šteta na najmanje sedam drugih lokacija širom zemlje.

Preliminarni podaci pokazuju da su sistemi protuzračne odbrane oborili 19 raketa i 453 drona, dok je devet raketa i 26 borbenih dronova pogodilo ciljeve na 22 lokacije.

U Harkovu su ekipe hitne pomoći pretraživale ruševine u potrazi za preživjelima, dok su u kijevskoj regiji zabilježeni manji udari krhotina u tri okruga. U južnoj regiji Odesa, 80 vatrogasaca gasilo je velike požare na infrastrukturnim objektima nakon napada dronova, a željeznički operater Ukrzaliznytsia saopćio je da je šteta na prugama primorala na izmjene ruta u centralnom i zapadnom dijelu zemlje.

- Mora postojati reakcija partnera na ove divljačke napade - poručio je Zelenski na platformi X.

- Rusija se nije odrekla pokušaja da uništi stambenu i kritičnu infrastrukturu Ukrajine, i zato podrška mora biti nastavljena. Računamo na aktivan rad s Evropskom unijom kako bismo osigurali veću zaštitu za naš narod."

Od početka invazije prije više od četiri godine, Rusija je na Ukrajinu ispalila desetine hiljada dronova tipa Shahed iranskog dizajna, pokrenula domaću proizvodnju i noćima zasipala zemlju stotinama bespilotnih letjelica.

Zelenski je također primio američki zahtjev za podršku u odbrani od iranskih dronova na Bliskom istoku i naredio isporuku opreme zajedno s ukrajinskim stručnjacima.