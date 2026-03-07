Predsjednik Irana odbrusio Trampu: Sa sobom u grob odnijet ćeš snove o našoj bezuvjetnoj predaji

Predsjednik Irana Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) izjavio je da se Iran nikada neće predati, dok se sukobi s Izrael (Israel) nastavljaju razmjenom napada, a iranska vojska uzvraća udarima i prema nekoliko zemalja Perzijskog zaljeva.

Masud Pezeškijan se oglasio manje od dan nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) poručio da njegova administracija neće pregovarati s Teheranom bez, kako je rekao, "bezuvjetne predaje".

U televizijskom obraćanju na državnoj televiziji Masud Pezeškijan je odbacio takve zahtjeve.

- Sa sobom u grob odnijet će snove o našoj bezuvjetnoj predaji - rekao je.

Nakon što je prije sedmicu dana ubijen vrhovni vođa Ali Hamenai (Ali Hamenei), vlast u Iranu privremeno je preuzelo tročlano vodstvo koje će upravljati državom dok se ne izabere njegov nasljednik.

U tom vijeću nalaze se predsjednik Masud Pezeškijan, koji se smatra umjerenijim političarem, predsjednik pravosuđa i tvrdi konzervativac Golamhosein Mošeni Ejei (Gholamhossein Mohseni Ejei) te visoki klerik Alireza Arafi (Alireza Arafi).

Podsjećamo, iranski predsjednik Masud Pezeškijan zatim se izvinio susjednim zemljama.