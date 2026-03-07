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SUKOBI I DALJE TRAJU

Predsjednik Irana odbrusio Trampu: Sa sobom u grob odnijet ćeš snove o našoj bezuvjetnoj predaji

Izvinjavam se susjednim zemljama koje je napao Iran, rekao je Masud Pezeškijan u govoru koji je prenosila državna televizija, a izvijestio AFP

Pezeškijan se obrušio na Trampa. NDTV

A. O.

7.3.2026

Predsjednik Irana Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) izjavio je da se Iran nikada neće predati, dok se sukobi s Izrael (Israel) nastavljaju razmjenom napada, a iranska vojska uzvraća udarima i prema nekoliko zemalja Perzijskog zaljeva.

Masud Pezeškijan se oglasio manje od dan nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) poručio da njegova administracija neće pregovarati s Teheranom bez, kako je rekao, "bezuvjetne predaje".

U televizijskom obraćanju na državnoj televiziji Masud Pezeškijan je odbacio takve zahtjeve.

- Sa sobom u grob odnijet će snove o našoj bezuvjetnoj predaji - rekao je.

Nakon što je prije sedmicu dana ubijen vrhovni vođa Ali Hamenai (Ali Hamenei), vlast u Iranu privremeno je preuzelo tročlano vodstvo koje će upravljati državom dok se ne izabere njegov nasljednik.

U tom vijeću nalaze se predsjednik Masud Pezeškijan, koji se smatra umjerenijim političarem, predsjednik pravosuđa i tvrdi konzervativac Golamhosein Mošeni Ejei (Gholamhossein Mohseni Ejei) te visoki klerik Alireza Arafi (Alireza Arafi).

Podsjećamo, iranski predsjednik Masud Pezeškijan zatim se izvinio susjednim zemljama.

- Izvinjavam se susjednim zemljama koje je napao Iran - rekao je Masud Pezeškijan u govoru koji je prenosila državna televizija, a izvijestio AFP.

Također je rekao da je privremeno iransko vijeće za vodstvo odobrilo da se neće izvoditi napadi ili raketni udari na susjedne zemlje osim ako napad na Iran ne dođe iz tih zemalja, izvještava Reuters.

Komentari dolaze nakon što je Iran od početka američko-izraelskih napada prošle subote gađao zemlje Perzijskog zaljeva u kojima su smještene američke snage valovima odmazde raketnim napadima i napadima dronovima.

# IRAN
# SUKOBI
# SAD
# DONALD TRUMP
# MASOUD PEZESHKIAN
# IZRAEL
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