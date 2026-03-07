Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NAPADI NA DEMOKRATIJU

Govor Baraka Obame izazvao buru: Bijela kuća ga naziva sramotom

Podsjetio je i na Džeksonovu ideju Rainbow Coalition, koja je nastojala okupiti radnike, manjine i aktiviste protiv nepravde i političkih podjela

Barak Obama održao govor. Screenshot

Z. V.

7.3.2026

Na komemoraciji posvećenoj dugogodišnjem borcu za građanska prava Džesi Džekson (Jesse Jackson), bivši američki predsjednik Barak (Barack) Obama istakao je utjecaj Jacksonovih predsjedničkih kampanja iz 1980-ih na otvaranje vrata novoj generaciji političkih lidera u SAD-u, uključujući i njegov vlastiti politički put.

Obama je naglasio da je Džekson poruka snažno odjeknula među ljudima koji su se osjećali marginalizovano u društvu i da je njegova kandidatura pokazala da postoji mjesto i za one izvan tradicionalne političke elite.

U svom govoru Obama se osvrnuo i na trenutnu političku klimu u SAD-u: upozorio je na svakodnevne napade na demokratske institucije, širenje straha među građanima i pokušaje polarizacije društva. Napomenuo je da politički lideri koriste strah kako bi ljude okrenuli jedni protiv drugih i da se pojedinim Amerikancima pripisuje veća vrijednost od drugih.

Podsjetio je i na Džeksonovu ideju Rainbow Coalition, koja je nastojala okupiti radnike, manjine i aktiviste protiv nepravde i političkih podjela. Obama je istaknuo da američke unutrašnje podjele dolaze u trenutku kada se zemlja suočava sa globalnim krizama, uključujući dugotrajne sukobe na Bliskom istoku.

Glasnogovornik Bijele kuće, Stiven Čung (Steven Cheung), kritizirao je Obamu, nazivajući ga "bezobraznim idiotom" i optužujući ga za ono što je opisao kao posljedice Tramp Derangement Sindroma, tvrdeći da je Obama nanio bol zemlji i da će ga historija negativno ocijeniti.

# BIJELA KUĆA
# BARACK OBAMA
# SAD
# DONALD TRUMP
# JESSE JACKSON
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.