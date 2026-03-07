Govor Baraka Obame izazvao buru: Bijela kuća ga naziva sramotom

Na komemoraciji posvećenoj dugogodišnjem borcu za građanska prava Džesi Džekson (Jesse Jackson), bivši američki predsjednik Barak (Barack) Obama istakao je utjecaj Jacksonovih predsjedničkih kampanja iz 1980-ih na otvaranje vrata novoj generaciji političkih lidera u SAD-u, uključujući i njegov vlastiti politički put.

Obama je naglasio da je Džekson poruka snažno odjeknula među ljudima koji su se osjećali marginalizovano u društvu i da je njegova kandidatura pokazala da postoji mjesto i za one izvan tradicionalne političke elite.

U svom govoru Obama se osvrnuo i na trenutnu političku klimu u SAD-u: upozorio je na svakodnevne napade na demokratske institucije, širenje straha među građanima i pokušaje polarizacije društva. Napomenuo je da politički lideri koriste strah kako bi ljude okrenuli jedni protiv drugih i da se pojedinim Amerikancima pripisuje veća vrijednost od drugih.

Podsjetio je i na Džeksonovu ideju Rainbow Coalition, koja je nastojala okupiti radnike, manjine i aktiviste protiv nepravde i političkih podjela. Obama je istaknuo da američke unutrašnje podjele dolaze u trenutku kada se zemlja suočava sa globalnim krizama, uključujući dugotrajne sukobe na Bliskom istoku.